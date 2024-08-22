山水宜蘭、科技創新 宜蘭縣政府與佛光大學合作建構學習型城市

宜蘭縣政府獲教育部補助推動「學習型城市計畫」，委由佛光大學合作執行3年「宜蘭創新科技與智慧樂活之元宇宙概念學習型城市的建構方案」，今天國立暨南大學教授吳明烈率領教育部團隊到宜蘭輔導訪視，縣府盼山水環境及歷史人文等特色融入創新科技，引導縣民樂於學習，向中央爭取學習型城市認證。

根據聯合國教科文組織對學習型城市的定義，就是鼓勵終身教育，學習場域不限於學校、學習人口不限於學齡階段學生，而是要擴及多元社會領域。教育部學習型城市計畫訪視輔導委員召集人暨南大學吳明烈教授表示，不是每個縣市都能申請到補助，宜蘭有特殊優勢及加上佛光大學團隊合作，才能獲得補助肯定。

吳明烈說，國內目前只有「南投縣」和「新北市」獲得學習型城市認證，訪視委員期許宜蘭縣能增進縣民終身學習機會，特別在產官學界能形成學習網絡與合作關係，鼓勵企業、社區參與，建構學習型城市的願景。

縣長林姿妙強調，宜蘭好山好水好生活，希望透過學習型城市計畫讓居民更能了解宜蘭的好，例如文化傳承、觀光景點、自然環境和其他產業發展，特別是運用創新科技，讓縣民獲得更多知識與資訊，未來也會吸引綠色產業進駐，發展不會汙染的高科技產業。

今天輔導訪視選在吳沙故居舉行，佛光大學校長何卓飛是總計畫主持人，教育部輔導訪問委員對宜蘭縣推動學習型城市計畫的成果給予肯定。

佛大團隊表示，他們透過文化傳承學習、智慧旅遊加值學習、宜蘭城市品牌行銷、身心靈養生樂活產業等4個子計畫，引用虛擬實境VR、擴增實境AR和人工智慧協助社區和產業培育組織人員，了解元宇宙學習概念和創新科技應用。