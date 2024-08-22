八斗子漁村技藝轉型 結合時令美食、發展體驗漁村遊程

基隆市八斗子社區以「走進傳統漁村生活」為社區發展主軸，推動農村再生，推廣漁網編織打響知名度。基隆市副市長邱佩琳等人今天參與課程，結合漁港風味餐，市府未來將媒合企業、旅行團等資源扶持社區發展，傳承漁村傳統文化。

基市府產業發展處表示，八斗子社區是基隆市去年獲核定的農村再生社區，也是基隆第1個漁村再生社區。近年社區在農村再生計畫輔導下，逐步串聯漁村傳統漁業技藝，以及北海岸觀光廊帶進行漁村轉型。市府爭取中央資源推動農村再生，並媒合大專院校執行青年駐村計畫，輔導社區傳承八斗子鏢旗魚、扒龍舟、魚寮文化等的有形、無形文化資產。

邱佩琳與產發處副處長蔡馥嚀、文化觀光局副局長鄭鼎青、基隆區漁會理事長簡建輝和市議員呂美玲等人，前往八斗子漁村，感受漁村的傳統技藝，透過回鄉青年的創新思維所展現的嶄新風貌。

八斗子社區發展協會理事長黃明和說，社區發展主軸是「走進傳統漁村生活」，運用社區傳統技藝發展體驗活動，例如將編織漁網的技藝轉化為製作提袋，將染漁網的薯榔染色技術運用在染布，開發文創商品。社區還有草鞋體驗、海岸潮間帶踏查等遊程，期望吸引造訪大坪海岸的遊客，走進八斗子社區體驗漁村生活。

邱佩琳表示，八斗子社區漁網編織體驗相當有特色，社區以在地漁港時令食材準備的風味餐點，不僅新鮮，還有濃濃的人情味。市府希望以實際行動來支持漁村傳統文化的傳承，未來將媒合更多企業團體、旅行團等資源共同扶持社區發展。