花蓮六十石山金針花遇乾旱缺水 全盛開恐等到10月中
花蓮縣富里鄉六十石山金針花受乾旱影響，花況不如預期，大部分僅開3成，富里鄉農會預估，金針花全盛開要等到10月中。今年已試種新品種「花蓮7號-豐美」，若順利耐旱抗熱、抗病蟲害，考慮未來都種新品種，避免極端天氣影響。另農田水利署投入7400萬元，增建蓄水池解決缺水問題，預計明年初完工。
花蓮六十石山、赤科山是兩大知名賞金針花景點，相較赤科山花開已達7、8成，預計維持到9月初，六十山目前花開得不多，主要原因是3、4月遇到乾旱、缺水，導致金針花長不大，高度更不到往年一半，影響開花狀況。
富里鄉農會總幹事張素華表示，今年金針花開比較慢，大部分只開3成，部分有達到6成，依照目前的花況，可能要等到10月中才會全開。現在極端天氣愈來愈嚴峻，與大自然共存是農會的理念，之前與花蓮農改場合作，今年試種新品種「花蓮7號-豐美」，若耐病性佳、耐旱抗熱好，考慮改種新品種，不過還要再觀察3年，看是否能適應山上氣候。
農業部農田水利署花蓮管理處長張麒瑋說，六十石山缺乏固定水源，當地農戶只能依靠屋頂集水，水利署已投入約7400萬元經費，將設置集水箱與聚水池收集雨水，再配管到農戶田間供農友使用。
張麒瑋說，目前正在進行第一期工程，將興建3座蓄水池，總容量達1250公噸，預計明年初完工，可改善六十石山缺水問題。
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