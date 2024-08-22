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陪長輩畫畫跨越世代與國界 17歲少女辦畫展盼募20萬

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
17歲少女洪愛甯自發成立社區服務組織TGT，陪長輩畫畫，今年暑假辦畫展替澎湖惠民醫院募款。記者陳敬丰／攝影
17歲少女洪愛甯自發成立社區服務組織TGT，陪長輩畫畫，今年暑假辦畫展替澎湖惠民醫院募款。記者陳敬丰／攝影

來自台北的17歲少女洪愛甯2年前透過網路成立社區服務組織TGT愛畫話，和其他高中生利用寒暑假到台灣與其他國家，陪高齡長輩畫畫，今天開始在宜蘭羅東聖母醫院舉辦畫展，盼募20萬元協助興建澎湖惠民醫院。她說，畫畫不只是陪伴長輩，也是在藝術交流的過程中治癒自己。

洪愛甯來自台北1個基督教家庭，從小和父母、祖父母一起生活，非常喜歡長輩；國中時，她發現不是每個家庭都能「三代同堂」，甚至大部分同學都鮮有和祖父母相處的經驗，升上高一的暑假，決心發起社區服務，號召青少年到各個社區機構陪老人、小孩度過畫圖的時光。

洪愛甯發起的組織名為Together, We Draw（TGT），一開始從身邊的好友推廣，隨後透過社群軟體Instagram，逐漸擴散到台北甚至世界各國，目前已有30所學校、115名成員，每校的成員在透過校內活動繼續擴散，寒、暑假到不同的偏鄉長照機構服務。

洪愛甯說，一開始沒什麼經驗，和長輩的互動比較生疏，但透過藝術彌補了最初的尷尬，爺爺奶奶其實很擅長用畫畫說故事；團隊成員石同學表示，畫得好不好看不是重點，重要的是陪伴長者，學習來自不同世代的生活經驗。洪媽媽為女兒感到驕傲，沒想過她可以在沒有任何大人幫助的狀況下，完成這樣的壯舉。

他們踏足台灣、泰國14間機構，今年暑假到澎湖，看到當地老舊的醫院，以及醫院重建的迫切需求，決定用和長輩們共同創作的400幅畫，舉辦巡迴畫展，替醫院重建募款，8月21日在聖母醫院馬仁光大樓一樓展出，義賣澎湖惠民醫院重建吉祥物平安龜的撲滿。

聖母醫院的畫展將持續到8月29日，也有收到花蓮門諾醫院邀請，之後可能到其他地方展出，目標在重陽節（10月11日）前募集20萬元。洪愛甯暑假後將到美國讀大學，「會繼續拓展TGT的工作，其實國外也有類似需求」，希望在世界各國，用藝術搭建青少年與長輩溝通、治癒的橋樑。

TGT踏足台灣、泰國14間機構，陪伴400名長輩畫畫，今年暑假到澎湖，看到當地老舊的醫院，以及醫院重建的迫切需求，決定舉辦巡迴畫展，替醫院重建募款。記者陳敬丰／攝影
TGT踏足台灣、泰國14間機構，陪伴400名長輩畫畫，今年暑假到澎湖，看到當地老舊的醫院，以及醫院重建的迫切需求，決定舉辦巡迴畫展，替醫院重建募款。記者陳敬丰／攝影
TGT陪長輩們一起創作的400幅畫在羅東聖母醫院展出，並義賣澎湖惠民醫院重建吉祥物平安龜的撲滿。記者陳敬丰／攝影
TGT陪長輩們一起創作的400幅畫在羅東聖母醫院展出，並義賣澎湖惠民醫院重建吉祥物平安龜的撲滿。記者陳敬丰／攝影
洪愛甯說，一開始沒什麼經驗，和長輩的互動比較生疏，但透過藝術彌補了最初的尷尬，爺爺奶奶很擅長用畫畫說故事。記者陳敬丰／攝影
洪愛甯說，一開始沒什麼經驗，和長輩的互動比較生疏，但透過藝術彌補了最初的尷尬，爺爺奶奶很擅長用畫畫說故事。記者陳敬丰／攝影

澎湖 花蓮 長輩

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