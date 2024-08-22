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花蓮市場加倍券本周邁入尾聲 縣府提醒民眾把握機會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市場加倍券截至目前已發出近6萬張，本周將進入活動尾聲，縣府呼籲民眾把握機會。圖／花蓮縣政府提供
花蓮市場加倍券截至目前已發出近6萬張，本周將進入活動尾聲，縣府呼籲民眾把握機會。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府為刺激內需經濟，上月19日起每周五、六，在縣內14處公有與民有傳統市場發市場加倍券，吸引許多鄉親領取在市場消費，現在已發出近6萬張，本周將進入加倍券活動尾聲，縣府提醒民眾把握機會兌換，享受雙倍優惠小確幸。

縣府自7月19日起，連續4周在縣內14處公有及民有傳統市場，推出市場加倍券活動，包括花蓮市重慶、中華、大同、復興、中山（市八）、美崙等市場，吉安鄉仁里、慶豐、三角、黃昏等市場，新城鄉北埔市場、鳳林鎮中華市場、玉里鎮市場與富里鄉市場，民眾只要持100元現金，即可兌換面額200元加倍券，每人每天每市場限兌換1次。

縣府統計，市場加倍券已在7月19日、20日，以及8月2日、3日、9日、10日等場次共發放約6萬張，其中早市兌換時間為上午8點至10點，午晚市兌換時間為下午3點至5點，不過每到兌換日，各市場在發放加倍券前就有大批民眾排隊等候兌換，也提早兌換完畢。

富里公有零售市場主委吳翠玲表示，市場加倍券活動確實為市場注入更多消費活力，不僅是對攤商的支持，也替市場經濟帶來顯著提升。攤商對加倍券活動反應熱絡，認為自從活動開跑後，客流量明顯增加，銷售額也有上升。

縣府觀光處長余明勳表示，傳統市場承載著每位鄉親的生活與記憶，透過市場加倍券兌換刺激與振興市場微型經濟，讓傳統市場文化得以持續。加倍券兌換活動將迎來最後一周，23、24日會在14處參與活動的市場限量兌換，歡迎鄉親把握機會到市場享優惠。

市場加倍券帶動消費，花蓮市中華市場換購者大排長龍。圖／花蓮縣政府提供
市場加倍券帶動消費，花蓮市中華市場換購者大排長龍。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府發放市場加倍券帶動消費，花蓮市重慶市場換購者大排長龍。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府發放市場加倍券帶動消費，花蓮市重慶市場換購者大排長龍。圖／花蓮縣政府提供

傳統市場 花蓮

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