花蓮赤科山金針花開8成 六十石山花況不如預期

花蓮金針花季起跑，玉里鎮赤科山開花約7、8成；富里鄉六十石山因乾旱生長緩慢，花況不如預期，農田水利署投入逾新台幣7400萬元，增建蓄水池解決缺水問題，預計明年初完工。

來自台中的魏姓遊客騎機車環島，行經花蓮特別停靠六十石山及赤科山，他說，赤科山花開得比較多，拍起來特別好看。

相隔多年再次上山旅遊的楊姓遊客說，雖然花蓮天災不斷，但一段時間還是想到花蓮走走，這次上山路況還不錯，加上人也不多，很適合上山拍照。

此外，也有一家3口把握暑期尾聲，選擇到花蓮旅遊。林姓爸爸說，災後需要大家一起幫忙花蓮，到花蓮旅遊，讓花蓮恢復生氣。

香港交換生楊乘推薦住宿行程，住在金針山晚上可欣賞無光害星空、清晨可享受清新空氣，下午適合賞花拍照，這段時間拍很多照片給香港親友，他們看了都很心動想來玩。

赤科山民宿業者李光濱說，花開已達7、8成，預計可維持到9月初，現在是上山賞花最漂亮的時間，不過目前9月訂房狀況較差，不到2成，希望遊客能多多支持。

相較赤科山金針花盛開，六十石山花況開得稀稀落落，主要因3、4月碰到乾旱、缺水，金針長不大，高度不到往年一半，也影響開花狀況。

農業部農田水利署花蓮管理處長張麒瑋說，六十石山缺乏固定水源，當地農戶長期依靠屋頂集水，農田水利署已投入約7400萬元經費，將設置集水箱和聚水池收集雨水，再配管到農戶田間。

張麒瑋說，目前正在進行第一期工程，將興建3座蓄水池，總容量達1250公噸，預計明年初完工，改善六十石山缺水問題。