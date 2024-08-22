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花蓮強震影響…宜蘭慈懷捐款少3成 眼見快開學了還缺45萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
受到0403花蓮強震賑災影響，宜蘭慈懷基金會捐款收入短少三成，不論是定期定額及單筆小額捐款都呈現負成長，如今即將開學，基金會扶助的孩子尚缺就學費用45萬元，急需各界援助。圖／慈懷基金會提供
受到0403花蓮強震賑災影響，宜蘭慈懷基金會捐款收入短少三成，不論是定期定額及單筆小額捐款都呈現負成長，如今即將開學，基金會扶助的孩子尚缺就學費用45萬元，急需各界援助。圖／慈懷基金會提供

受到0403花蓮強震賑災影響，宜蘭慈懷基金會捐款收入短少三成，不論是定期定額及單筆小額捐款都呈現負成長，如今即將開學，基金會扶助的孩子尚缺購買制服、學費、上學用品及自修課後輔導等費用，缺口45萬元，急需社會各界援助，讓孩子們能順利安心就學。

113學年度即將開學，許多孩子期待新學期的開始，但對於來自經濟困難家庭的孩子們，求學費用卻是沈重的負擔。慈懷基金會舉例說，「萱萱」是慈懷服扶助的個案，萱萱兩姊妹即將升上國小四、五年級，家中還有就讀高中的姊姊，一位就讀幼兒園的弟弟，父親入獄後，家中5口人的經濟重擔全落在媽媽一人肩上。

萱萱的媽媽下班後疲憊不堪，回家仍面帶微笑，希望不要把情緒帶給孩子們。但因經濟困難，當高中姐姐向媽媽提出想參加補習班、國小姊妹想購買評量卷的需求時，媽媽只能無奈地說：「等工作再穩定些再說」。

基金會表示，像是萱萱的孩子不在少數，他們有著強烈的學習願望，卻因經濟壓力不得不放棄，社工看在眼裡，更加肯定教育對這些孩子的重要性，是翻轉人生，改變命運的唯一途徑。

但受到花蓮大地震影響，慈懷基金會上半年的捐款收入短少了三成，雖受捐款排擠效應影響，但扶助孩子的工作不能停擺，基金會正努力籌募113學年度第一學期的就學費用，用以幫助從幼兒園到高中生的46位孩子，涵蓋弱勢家庭、社區自立孩子及慈懷安置園童。

基金會說，這些經費將用於購置制服、支付學費、學雜費、材料費、證照費、交通費、學習用品、自修課後輔導等共需45萬元，請社會各界幫助這些有心向學的孩子，不再因經濟困難而放棄學業，拉拔他們走出泥淖，迎向不一樣的未來。詳情參考慈懷基金會勸募專區https://neti.cc/GgAKx7n。

慈懷基金會的社工陪伴準備新入學的孩子挑選制服，期盼減輕家庭經濟壓力，讓孩子們開學無憂。圖／慈懷基金會提供
慈懷基金會的社工陪伴準備新入學的孩子挑選制服，期盼減輕家庭經濟壓力，讓孩子們開學無憂。圖／慈懷基金會提供

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