快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭鐵路高架化藍綠齊喊提高補助 陳金德：尚在研議

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭鐵路尚未高架化路段有9處平交道，圖為校舍路平交道。記者陳敬丰／攝影
宜蘭鐵路尚未高架化路段有9處平交道，圖為校舍路平交道。記者陳敬丰／攝影

宜蘭鐵路高架化總經費501億元，地方配合款105.7億元，縣府大喊吃不消，藍綠齊發聲盼中央提高補助，國民黨議會團建請中央立即專案協商，民進黨立委陳俊宇率議會黨團呼籲下修配合款。公共工程會主委陳金德表示，宜蘭鐵路高架化費用確實偏高，政院還在討論如何處理。

宜蘭鐵路高架化計畫從四城站南端延伸到冬山站北端，全長15.85公里，宜蘭、二結、中里、羅東4個站改建為高架站，新增縣政中心站與高鐵宜蘭站共站，減少9處平交道；今年6月計畫通過環評，進入綜合規畫階段，預計2034年完工。

縣府交通處指出，宜蘭鐵路高架化2020年獲行政院核定總經費252億元，地方分攤54.4億元，尚能負擔，隨著整體經濟環境變化，原物料上漲，今年鐵道局綜合規畫時，經費上升到501.29億元，地方分攤105.72億元，縣府將有7年時間只剩基本支出的預算，各項施政計畫無財源可用。

陳俊宇今天和綠黨團在校舍路平交道前開記者會，呼籲「中央增援」。他說，在立院定期會連續3次向政院與交通部反映，近期已漸明朗，得到善意的回應，105億元一定可以調整，工程會也有建立平台邀請相關單位協商，近期會研議出結論，可能是從用地或硬體設施部分減少。

藍議會黨團也聯署，由議長張勝德提案，建請中央立即啟動專案協商。張勝德表示，縣府每年自主財源只有20多億元，105億元配合款負擔沉重，考量物價與工資波動，這筆預算未來「只會多不會少」；今年5月縣府提議專案協商，被納入綜合規畫期末報告，黨團認為不必等到期末，現在就可以安排協商。

陳金德回應，工程會分管業務包含交通部，他上任後對公路、鐵道、高鐵的各項建設計畫都持續關心，宜蘭也不例外，尤其宜蘭鐵路高架化費用的確偏高，這問題行政院還在研議，持續討論中。

公共工程會主委陳金德表示，宜蘭鐵路高架化費用確實偏高，政院尚在研議如何處理。本報資料照
公共工程會主委陳金德表示，宜蘭鐵路高架化費用確實偏高，政院尚在研議如何處理。本報資料照
陳俊宇（左三）表示，行政院與交通部已釋出善意，105億元地方分攤款一定可以調整。記者陳敬丰／攝影
陳俊宇（左三）表示，行政院與交通部已釋出善意，105億元地方分攤款一定可以調整。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委陳俊宇（左四）今天與縣議會黨團開記者會，呼籲中央增援，提高宜蘭鐵路高架化的補助款。記者陳敬丰／攝影
民進黨立委陳俊宇（左四）今天與縣議會黨團開記者會，呼籲中央增援，提高宜蘭鐵路高架化的補助款。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市區平交道常成為交通瓶頸，地方咸盼鐵路盡快高架化，目前雖已通過環評，地方分攤款高達105億元，縣府大喊吃不消。記者戴永華陳／攝影
宜蘭市區平交道常成為交通瓶頸，地方咸盼鐵路盡快高架化，目前雖已通過環評，地方分攤款高達105億元，縣府大喊吃不消。記者戴永華陳／攝影

宜蘭 鐵路高架化 鐵道

延伸閱讀

明年治水預算551億大增4成 政院揭三大目標、成立任務編組

屏東災害準備金剩3.6億 政委促加速補足經費缺口

立委陳俊宇前助理競選期間「偽造地檢署圖卡」遭起訴　陳：尊重司法

災後公設復健初估破11億 南投災害預備金空了…工程會主委喊採「即報即審」

相關新聞

宜蘭鐵路高架化藍綠齊喊提高補助 陳金德：尚在研議

宜蘭鐵路高架化總經費501億元，地方配合款105.7億元，縣府大喊吃不消，藍綠齊發聲盼中央提高補助，國民黨議會團建請中央...

花蓮強震影響…宜蘭慈懷捐款少3成 眼見快開學了還缺45萬

受到0403花蓮強震賑災影響，宜蘭慈懷基金會捐款收入短少三成，不論是定期定額及單筆小額捐款都呈現負成長，如今即將開學，基...

天籟美音..宜蘭縣師生合力製作首張原住民族歌謠專輯 超好聽

宜蘭縣原住民族教育資源中心邀集縣內泰雅族、阿美族、太魯閣族及賽德克族的師生，歷經近8個月合力製作「Uwah! mqwas...

花蓮休閒農業震災後檢修優化 農業部挹注2千萬紓困

0403地震重創花蓮，花蓮縣政府為減輕休閒農業所受衝擊，爭取農業部新台幣2000萬元紓困獎勵計畫，供休閒農業場域設施、空...

宜蘭市「老幼共好」福利加碼 調高敬老禮金、贈新生兒禮包一次看

宜蘭市公所今天宣布加碼福利政策，市長陳美玲上任後去年與今年連接兩年調高重陽敬老禮金，而且繼去年調高生育補助及產婦營養金之...

全聯慶祥捐百萬物資給芥菜種會 如及時雨助花蓮震災戶

全聯慶祥慈善事業基金會今年3月捐贈一批市價逾140萬元的生活物資給基督教芥菜種會，不久花蓮就發生大地震，立刻派上用場，運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。