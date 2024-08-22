天牛和猴子為害農作物 台東農改場研發出好對策

台東果農飽受猴子和天牛為害之苦，若又要兼顧友善栽培，幾乎束手無策。台東區農業改良場研發對策，可以高壓空氣灌注法消滅天牛，另以防猴網罩對付獼猴。

種植柑橘類或苦茶油農民，經常發生天牛為害，造成果樹乾枯死亡；果實成熟時則遭到猴群胡亂摘採。如要兼顧友善耕作，如何防治讓農民傷透腦筋。

農業部台東區農業改良場對天牛和台灣獼猴為害，研究出對策，近日密集下鄉將友善果樹猴害及天牛防治相關技術教導農民，花蓮農民也趕到台東學習技術。

台東區農業改良場副場長盧柏松今天接受中央社記者電話訪問表示，天牛及獼猴為害問題，長期困擾著果農，若又要兼顧友善栽培環境，相當不容易，為果樹產業發展上亟待解決的問題。

他說，經台東區農業改良場團隊多年研究，在天牛方面，創新研發物理性除滅枝幹內幼蟲的「高壓空氣灌注法」，為獨步全國的友善環境防治技術；在猴害方面，「防猴網罩」可有效防範猴害又兼顧友善環境，且逐年滾動式改良調整應用技術與器材；並持續優化「防猴網捲收機」，進行網罩機械收納以提高使用便利性。

盧柏松表示，台東農改場一向以穩定區域農業發展及盡力服務農友為優先，近年來為進一步優化農業栽培環境，更著力在有機及友善農法之技術研發與推廣，希望慣行農法者也能應用而減少農藥使用，大家為環境共盡一分心力。