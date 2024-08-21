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天籟美音..宜蘭縣師生合力製作首張原住民族歌謠專輯 超好聽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南澳鄉碧候國小唱出自己的族語歌曲。圖／縣府提供
南澳鄉碧候國小唱出自己的族語歌曲。圖／縣府提供

宜蘭原住民族教育資源中心邀集縣內泰雅族、阿美族、太魯閣族及賽德克族的師生，歷經近8個月合力製作「Uwah! mqwas 來點原音!」專輯，收錄傳唱原民族語10首歌謠，每一首都由原住民學生或老師唱出天籟美音，今天對外發表，專輯放在《街聲》音樂平台供大家收聽，也可下載做為教學之用。

宜蘭在縣長林姿妙任內109年成立原住民族教育資源中心，以推動「全民原教」為目標，這張專輯由宜蘭多所學校師生共同合作完成，不僅僅是音樂的匯聚，透過原民好聲音展現歌謠與文化特色，每個音符都彷彿訴說著這片土地獨特的故事和歷史，促進彼此不同族群之間的認同。

縣政府今天在中山國小小巨蛋發表「Uwah! mqwas 來點原音!」專輯時，10首歌曲不有不同特色，有輕快飛揚、震撼人心、更有可愛的娃娃搖籃曲，通透明亮的歌聲響徹小巨蛋四周，非常好聽。

原住民族教育資源中心表示，這些歌曲在錄製過程中，學生們不僅學會音樂技巧，更是族語與文化傳承的自我認同，也更深入了解了原住民族的生活方式和價值觀，對孩子們未來的成長和教育意義深遠。

該專輯放在網路推廣，縣府希望讓更多人認識喜愛宜蘭縣原住民族音樂文化，這些歌謠能在全球各地傳唱。《街聲》音樂平台網路https://streetvoice.com/yierc2020/songs/

縣長林姿妙與大家感受體驗口簧琴。圖／縣府提供
縣長林姿妙與大家感受體驗口簧琴。圖／縣府提供
宜蘭縣府邀集縣內泰雅族、阿美族、太魯閣族及賽德克族的師生，歷經近8個月合力製作「Uwah! mqwas 來點原音!」專輯，收錄傳唱原民族語10首歌謠，今天對外發表，專輯放在《街聲》音樂平台供大家收聽，也可下載做教學之用。圖／縣府提供
宜蘭縣府邀集縣內泰雅族、阿美族、太魯閣族及賽德克族的師生，歷經近8個月合力製作「Uwah! mqwas 來點原音!」專輯，收錄傳唱原民族語10首歌謠，今天對外發表，專輯放在《街聲》音樂平台供大家收聽，也可下載做教學之用。圖／縣府提供

原住民 宜蘭 音樂

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