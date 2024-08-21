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照亮夜間散步運動 台東市太平溪左岸1公里光廊點燈

中央社／ 台東縣21日電

台東市康樂橋至豐里橋間的太平溪堤岸，是附近民眾主要運動場所，台東市公所昨晚在左岸點燈，長約1公里燈廊，提供市民夜間安全便利步行及運動環境。

台東市長陳銘風今天接受中央社記者訪問表示，台東市太平溪左岸光廊環境營造計畫，昨晚點燈，隨著光廊啟用，太平溪康樂橋至豐里橋間的左岸步道將與右岸區域相連，沿步道設置高燈及矮燈，並在道路旁設立7米高燈柱，提供不同角度照明效果，讓整個左岸光廊夜晚更加明亮。

他說，康樂橋端也新增共構式無障礙坡道與樓梯，營造出樂齡友善空間，讓長者與行動不便者能輕鬆出入；此外，橋上還考量行人需求，加裝10座休憩椅，讓民眾可以休息，並設置標線型人行步道與護欄，讓左岸民眾可經由人行步道輕鬆通行到右岸，提供太平溪岸安全友善步行環境。

陳銘風表示，太平溪穿越市區核心，與市民生活緊密相連，因此，光廊的啟用及步道環境的改善，對附近居民與市民朋友都非常重要；除了為城市夜間景色增色，讓市民能放心陪伴家人散步、運動，也為台東市日常注入新活力。

台東 平溪 運動

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