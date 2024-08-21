宜蘭市「老幼共好」福利加碼 調高敬老禮金、贈新生兒禮包一次看

宜蘭市公所今天宣布加碼福利政策，市長陳美玲上任後去年與今年連接兩年調高重陽敬老禮金，而且繼去年調高生育補助及產婦營養金之後，今年更加碼贈送「新生兒禮包」，追溯自今年元月出生的小寶貝，父母親一方設籍宜蘭市1年以上都可以領取。

過去，宜蘭市重陽節敬老禮金原為當年度滿70歲者才符合發放資格，市公所去年下修發放年齡至65歲，增加約6000名長者受惠，今年這部分雖未再調整，不過百歲以上人瑞重陽禮金從原先每人1萬2000元增加至2萬元，一口氣大幅調高8000元，宜蘭市有17人符合資格；至於90至99歲高齡長者敬老禮金從1200元提高至2000元，共有742人受惠。

80至89歲與65至79歲長者則維持800元、600元，市公所鼓勵長者申請禮金匯款，只需申請一次，往後每年只要符合資格都會優先入帳，快速方便，預計中秋節前後陸續發放給長者。

另外，市公所為鼓勵生育，自今年1月1日起出生且設籍於宜蘭市的新生兒，父母其中一方連續設籍宜蘭市1年以上（新生兒出生日往前推算）者，加碼贈送知名奇哥品牌的「新生兒禮包」價值2000多元，包含柔軟嬰兒毯、洗沐潔膚組與嬰兒香皂，還有副食品儲存盒、餵食器、收納式圍兜等，豐富貼心哺育配件，支持新手爸媽陪伴孩子成長。

市公所說明，「新生兒禮包」發放對象與「生育補助及產婦營養金」標準一致，未來民眾到公所辦理領取生育補助金時，一併登記領取禮包的資格，後續由專人送至家中；針對今年已領過生育補助金但尚未登記領取新生兒禮包的民眾，不用擔心，公所追溯元月1日起出生的新生兒，陸續加碼補發。