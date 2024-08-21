全聯慶祥捐百萬物資給芥菜種會 如及時雨助花蓮震災戶

全聯慶祥慈善事業基金會今年3月捐贈一批市價逾140萬元的生活物資給基督教芥菜種會，不久花蓮就發生大地震，立刻派上用場，運送到和平村幫助災戶；因災後復建及颱風影響，捐贈儀式延到今天舉行，和平村長董蓮怡說，災後和平成孤島，這批物資如同及時雨幫助很大；她向全聯喊話，期望到和平村設點，讓村民未來備災時，就近採買物美價廉的物資。

捐贈儀式今天在全聯美崙門市舉行，包括高湯粥、八寶粥、長者尿布、紅燒肉調理包等物資，除幫助和平受災戶，也會分送到芥菜種會全台10個儲糧點備災。

全聯慶祥基金會執行長張宜君在花蓮出生，對花蓮有很深感情，她說，0403地震後總公司捐出1000萬元給賑災基金會，慶祥也撥出1000萬救助金幫助557個受災戶。不過芥菜種會做得更多，震後立刻透過火車把物資送到和仁部落，幫助災民，希望外界都能關注花蓮受災情況，給予協助。

和平村長董蓮怡表示，地震後交通中斷，村內物資缺乏，還好芥菜種會團隊克服困難，冒著土石流風險，透過火車運送物資進村，後來村民泡麵吃怕了，希望有冷凍食品，芥菜種會也有求必應再送來第二批物資，紓解村民斷糧的燃眉之急。

她說，地震後只要一碰到豪大雨蘇花公路就可能發生土石流，以前只有公路中斷，現在連鐵路都會斷，「真的像孤島」，交通中斷讓村民就醫、採買都不方便，衛生所醫護人員也進不來，尤其洗腎患者非常麻煩，甚至有豪大雨特報就先到花蓮，就怕道路斷掉無法出外洗腎，希望長期在村內有一個醫療的地方；村民現在都很有防災意識，豪大雨、颱風前會事先儲糧，希望全聯到和平設點，讓村民有便宜新鮮的食材可以買。