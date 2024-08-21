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左岸光廊啟用 市長陳銘風：打造屬於台東的城市光廊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市「左岸光廊」啟用，市長陳銘風（左三）與嘉賓共同高舉點燈棒，讓整個左岸光廊的燈點亮。圖／台東市公所提供
台東市「左岸光廊」啟用，市長陳銘風（左三）與嘉賓共同高舉點燈棒，讓整個左岸光廊的燈點亮。圖／台東市公所提供

台東市「左岸光廊」啟用，全長近1公里的太平溪左岸步道，燈光照明不僅提供市民夜間安全、便利舒適的步行環境，也讓城市夜間的空間美感增色。市長陳銘風說：「要打造屬於台東的城市光廊」。

陳銘風表示，去年公所提出「太平溪左岸光廊環境營造計畫」，在代表會及縣府支持下順利完成，透過這項計畫，強化太平溪左岸功能，改善市民夜間運動與散步的照明設備，並優化步行與休閒空間。

昨晚舉行點燈儀式，由陳銘風、市代會副主席張品澤、縣府建設處長蔡勝雄、交觀處長卜敏正、台電臺東區營業處處長仇忠銘及里長聯誼會長易桂美等人共同高舉點燈棒，整個左岸光廊的燈隨即點亮。

左岸光廊照明設計別具巧思，沿步道設置了高低搭配的高燈和矮燈，並在道路旁設立7米高的燈柱，提供不同角度的照明效果，把步道照明更加明亮，隨著燈光啟用，從左岸步道將與右岸區域相連結。

另也新增共構式無障礙坡道和樓梯，營造出樂齡友善空間，讓長者和行動不便者能輕鬆出入。此外，橋上還考量行人需求，加裝了10座休憩椅，讓民眾可以休息，並設置了標線型人行步道與護欄，提供安全友善的步行環境。

陳銘風說，光廊的啟用，渴望打造屬於台東的城市光廊和步道環境的改善，對民眾朋友都非常重要，也為城市的夜間景色增色，未來還有許多公共工程及公園設施改善興建計畫等陸續完工，可以拭目以待。

全長近1公里的太平溪左岸步道，燈光照明不僅提供市民夜間安全、便利舒適的步行環境，也讓城市夜間的空間美感增色。圖／台東市公所提供
全長近1公里的太平溪左岸步道，燈光照明不僅提供市民夜間安全、便利舒適的步行環境，也讓城市夜間的空間美感增色。圖／台東市公所提供

台東 平溪 陳銘風

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