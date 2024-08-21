花蓮旅宿苦等救命錢 縣府：今起審核

403地震後，花蓮旅宿住房率低迷，觀光署自6月1日開始，提供旅客平日每晚最高1000元住宿補助，再由縣府發放補助給業者，花蓮有數百家業者參與。不過卻傳出截至目前旅宿業者還沒拿到「救命錢」，向縣議員陳情快要撐不下去。縣府觀光處表示，預計今天開始審核業者提出的申請，盡快發補助。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢指出，為控管預算、振興紓困，觀光署要求業者每天上傳顧客申請資料，活動開始後即可隨時向縣政府請領補助。卻收到地方眾多飯店及旅宿業者陳情，從7月陸續送出申請文件至今，皆未收到任何一筆補助款項，這對收支半年來都無法平衡的業者來說，實在有苦難言。

魏嘉賢表示，縣政府既有公務人力有限，這類案件通常都以委外招標，交由民間辦理審查工作。但此案到現在還沒見到縣政府公告是否順利決標，呼籲縣府要趕快執行，不要拖到業者的救命錢。

觀光處長余明勳表示，從7月1日開始，業者提出上萬份申請資料，需要時間審核，且觀光署也會抽驗是否符合資格，已交代得標廠商盡快發放補助，「不可能不給錢」，請業者再等等。

另外，0403地震過後，為預防道路出現天坑，日本GEO SEARCH株式會社協助花蓮做道路檢測，5月中旬派出透地雷達探查車全面巡檢，找到6處天坑，公所日前已開挖回填，日方昨天公布完整檢測報告，建議市公所訂立長期巡檢計畫與資料庫，維護道路安全。