環頸雉有機香米…包裝惹議 農會釋疑

台東地區農會推知本濕地環頸雉有機香米，獲金質獎及通過有機驗證標章、綠色保育標章認證，卻遭質疑包裝設計恐混淆消費者。農會昨說明釋疑，產品包裝設計代表生態環境好，產出的米絕對品質有保證，未強調產區就是知本溪旁知本濕地。

台東地區農會從生態角度切入農業生產，並以保育類環頸雉為代表動物，成功取得綠色保育標章的生態標章認證。不過，產品包裝上敘述引用知本濕地水源，然而濕地附近沒有水田區；綠色保育標章是國內的生態保育認證之一，消費者卻沒有辦法從這包米獲得相關知識。

農會說明，蟬聯金質獎的有機米來自退輔會台東知本有機集團栽培區，約50公頃，其中台東地區農會為響應政府友善耕作政策，承租集團栽培區面積約25公頃，農場取得有機認證，並以水旱田輪作方式栽培有機米及洛神花、薑黃等作物，主要以生產有機稻米為大宗。

實際進入產區，許多鳥禽在水田棲息及覓食，尤其環頸雉不時巡田，成為有機田的最佳代言人。顯見該區環境非常好，生態豐富。

農會總幹事李建通說，包裝設計未注意石賓在東部是外來種，鉛色水鶇是溪流型鳥類鮮少出現在濕地，又加上使用知本濕地這個名詞，恐讓人誤認為知本溪旁知本濕地，將要求業者注意，讓產品宣導理念更具在地味。