基隆獅球嶺與國一高架道沒警示危險 議長童子瑋會勘促改善

基隆市區上國道一號往台北方向，在中興隧道口有獅球嶺地區與高架道路的聯絡道，交匯處設計不良，直行車速度通常較快，現場長滿雜草、警示不足，車子很容易撞上，十分危險。議長童子瑋今天會勘，將在出入口增設警示標語與反光鏡，減少意外的發生。

國道一起點0.0公里處的華表紀念碑銜接基隆市區，有長約7百公尺的高架聯絡道，也就是29號橋，其中獅球路48巷，在三姓公廟旁，有道路匯入聯絡道往台北，此處有雜草，加上道路設計無法看清左側來車。

另外，獅球路169巷也有道路匯入國一的聯絡道往基隆市區，此處許多從國道一往基隆的外來車輛均不知這有出口，很容易發生事故。

居民說，這兩處地方缺乏相關的警示標語或反光鏡，常讓開車出入獅球嶺的民眾擔心害怕，深怕不小心就會與進入國道的車輛發生車禍。

童子瑋今天會同市府工務處、交通處、警局、仁愛區公所等單位。童子瑋表示，獅球路48巷往聯絡道至國道一，路口車多非常危險，加上現場有多處雜草，影響用路人的視線，之後會在該處畫設紅線，保持出入道路暢通，還會定期清除雜草與妨害視角的障礙物清除。

另外，針對獅球路169巷往市區，上一屆議員期間，他已與高公局、警局等單位畫設完整的紅線與停車格，不過在出入口銜接聯絡道並沒有交通號誌，要求交通處再增設警示標語，並增加反光鏡，讓民眾有條安全回家的路。