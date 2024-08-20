宜蘭6位孝行楷模動人故事「八色鳥阿公」的女兒楊琇慧拿下全國獎

宜蘭今年選出6位孝行楷模，其中退休老師楊琇慧拿下全國獎，縣府今表揚6位獲獎人，楊琇慧是「八色鳥阿公」楊景星的女兒，提早退休照顧雙親，守護生態不遺餘力，小愛與大愛讓人感佩；宜蘭市推薦的黃桂香想到這幾年照顧母親的不容易，上台受獎時淚灑會場，市長陳美玲趕緊上前擁抱安慰。

孝行楷模由羅東鎮公所、宜蘭市公所、冬山鄉公所、聖母護專及宜萱婦幼關懷協會推薦，分別有楊琇慧、王慧智、黃桂香、雷德默、陳芯彤同學及陳禹妡同學。

獲得全國孝行獎的楊琇慧是國小退休教師，父親生前有保護地球關懷物種的心願，期間曾因保育八色鳥行動榮獲全國保育有功人員獎，她跟隨父親投入保育，拍攝紀錄片；父親往生後，她陪伴母親讀書、繪畫、賞花、泡咖啡等日常生活，母親目前87歲擔任鄰長，母女共同投入保育，執行鄰內事務及公益。

王慧智23歲時嫁入夫家，陪伴照顧公婆，公公因為坐骨神經痛及眼睛視網膜剝離接受了手術治療，婆婆顏面神經失調，長期胃部不適需常住院，甚至曾因旅行意外後做髖關節手術，都是她幫忙細心照料。

黃桂香的母親在10幾年前跌倒，她就在宜蘭南投兩地來回奔波與二哥照顧母親，後因母親因髖骨骨折至醫院灌漿就診，因術後傷口疼痛，患有失智精神上及心臟等疾病，她要陪伴母親走動復健，常遭破口咒罵，身心煎熬。她今天一站上台表揚就哭了，市長陳美玲一把上前擁抱安慰。

唯一的男性雷德莫出生於南非，家境清寒，遇南非政情劇變，大學畢業後來台擔任英文教職，母親被診斷出患有慢性阻塞性肺病，他努力工作支付醫療費，還買房給全家人居住。