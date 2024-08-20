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縱谷原遊會部落食樂園 鼓勵留宿花東兌換遊園券

中央社／ 花蓮縣20日電

縱管處舉辦「縱谷原遊會-部落食樂園」，今年以療癒為主軸推出「山野獵場」等主題區；為鼓勵民眾踴躍參加並留宿，凡憑23、24日兩天花東地區住宿證明，即可兌換200元遊園券。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處自2018年開始舉辦「縱谷原遊會」，分別發展出「餐桌上的部落旅行」及「部落食樂園」兩個子品牌。部落食樂園強調以大地實景為幕，結合部落美食、美學、音樂及特色工藝營造的沉浸式體驗樂園。

「縱谷原遊會-部落食樂園」將於24、25日在富里鄉羅山遊客中心登場，今年6大主題區包括「山野獵場」、「mumu廚房」、「美學家屋」、「限定野宴」、「山谷舞台」、「選品市集」，邀請李明道Akibo與謝聖華、禹禹工作室攜手合作，以「療癒」為主軸，並從植物種子的概念發想，設計活動整體視覺及場域。活動包含部落的戶外生活到居家美學，以深度與廣度呈現部落生活日常，以及飲食文化。

縱管處說明，山谷舞台邀請Pacak巴查克、古氏姊妹、台玖線樂團、跪父樂團、初鹿部落、都蘭青年傳唱隊等樂團輪番上陣，還有電子音樂結合阿美族古調、舞蹈團體Tiyamacan文化藝術團演出，壓軸表演分別為Matzka及桑布伊的演出。

活動入場、逛市集及觀賞表演均免費，開幕當天，特別邀請到來自台東海端鄉的布農族孩子－霧鹿國小合唱團演出，且將與蓋亞那工作坊一起分享小米文化，且兩日活動的前50名入場民眾，可獲得由下賓朗部落巴兒拉邦紅坊手工編織的卑南族鮮花手環。

縱管處表示，為與國際旅遊市場接軌，今年持續辦理活動內容雙語化，除活動網站資訊及售票平台雙語化外，現場更安排數名雙語導覽人員，及多場次的雙語定時導覽，以及邀請國際踩線團參與活動，讓來自國外的遊客能深度瞭解「縱谷原遊會」的品牌理念，以及「部落食樂園」各主題區所代表的療癒意象。活動詳情可至縱管處、縱谷原遊會官網或粉絲專頁查詢。

樂團 舞台

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