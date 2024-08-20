花蓮震災受創 勞動部「穩僱訓獎」計畫如及時雨

協助因0403震災影響嚴重的企業能穩定僱用勞工，勞動部推出「花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫」，瑞穗鄉的2家溫泉旅店因而受惠，有如及時雨帶來重振力量。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署玉里就業中心今天發布訊息表示，勞動部在6月推出「花蓮震災受影響嚴重事業單位穩定僱用訓練獎勵計畫」，於8月7日修正「穩僱訓獎」計畫，擴大納入企業安排部分工時勞工在減班休息期間參加訓練課程，並可依完成訓練時數的部分工時、勞工人數申領獎勵，最高可領新台幣1萬3725元。

此外，凱米颱風對花蓮地區產業及勞工造成二度衝擊，計畫延長實施期間至今年11月30日，補助期間最長可達6個月。

除提供企業訓練獎勵外，參訓勞工如於減班休息前後投保薪資有差額，完成計畫規定訓練課程後，可由企業代向勞動部申請核發勞工訓練津貼到勞工個人帳戶，最高可領取1萬8330元。

花蓮縣瑞穗鄉的瑞雄溫泉旅館和元湯溫泉居，都因震災導致遊客銳減，面臨經營困境，北分署迅速介入，積極協助申辦計畫，並快速核定申請案。

元湯溫泉居的58歲羅姓房務員，已在旅館服務3年多，他感謝雇主在震災後透過勞動部「穩僱訓獎」計畫，避免資遣任何一個員工。在這段期間，他透過線上學習獲得餐飲、烘焙和創業加盟經營的相關知識，受益匪淺。

花蓮老字號瑞雄溫泉旅館的負責人簡德淵視員工如家人，面對震災後遊客銳減、公司虧損的困境，簡德淵表示，儘管經營壓力巨大，但不忍老員工失去工作，幸虧有「穩僱訓獎」計畫，讓企業得以度過難關。

勞發署北分署指出，在接獲企業因震災後營運受影響而有意實施減班休息時，立即提供支援，確保企業和勞工得到即時且有效的協助。

「穩僱訓獎」計畫不僅為震災後的社會穩定與復原注入信心，也為地方經濟重建提供強有力的支持。詳情請洽北分署諮詢專線02-8995-6399分機1391，或花蓮就業中心、玉里就業中心洽詢。