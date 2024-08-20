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「知本濕地環頸雉有機香米」名不符實？台東農會釋疑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東地區農會推「知本濕地環頸雉有機香米」獲金質獎及通過「有機驗證標章」及「綠色保育標章」認證肯定，卻遭質疑包裝設計恐混淆消費者。記者尤聰光／攝影
台東地區農會推「知本濕地環頸雉有機香米」獲金質獎及通過「有機驗證標章」及「綠色保育標章」認證肯定，卻遭質疑包裝設計恐混淆消費者。記者尤聰光／攝影

台東地區農會推「知本濕地環頸雉有機香米」獲金質獎及通過「有機驗證標章」及「綠色保育標章」認證肯定，卻遭質疑包裝設計恐混淆消費者。農會今天說明釋疑，強調產品包裝設計代表生態環境好，產出的米絕對品質保證，並未強調或主打產區就是知本溪旁的知本濕地。

農會總幹事李建通表示，引起爭議的是知本濕地環頸雉有機香米包裝設計上，沒有注意石賓在東部是外來種及鉛色水鶇是溪流型的鳥類鮮少出現在濕地，以及知本濕地名詞恐讓人誤認為是知本溪旁的知本濕地，未來在包裝設計上將要求業者注意，讓產品宣導理念更具在地味。

台東地區農會經多年的努力，深化有機與生態保育觀念的實現，以有機友善農業核心導向﹐從生態角度切入農業生產，並以保育環頸雉為代表動物成功取得綠色保育標章的生態標章認證，讓農會「知本濕地環頸雉有機香米」更上層樓取得有機及生態雙認證。

不過，產品包裝上的敘述引用水源來自「知本濕地」，然而，知本濕地的大範圍是沒有所謂的水田區；再者，「綠色保育標章」是國內的生態保育認證之一，然而消費者卻沒有辦法從這包米獲得相對的知識性及透明化，台東地區農會應該要有物種多樣性的進一步說明，讓消費者更明瞭。

台東地區農會有機、生態雙認證並蟬聯金質獎的有機米，產地來自好山好水無汙染的退輔會台東「知本有機集團栽培區」﹐栽培區約50公頃，其中台東地區農會為響應政府友善耕作政策，承租集團栽培區面積約25公頃，農場取得有機認證並以水旱田輪作方式栽培有機米及洛神花、薑黃等作物，主要以生產有機稻米為大宗。

而實際進入產區水田，確實會發現許多鳥禽棲息及覓食，尤其環頸雉不時巡田，成為有機田的最佳代言人。顯見該區環境非常好，生態豐富。李建通強調，米絕對沒問題，請消費者可以安心購買享用；農會完全配合政府政策及相關規定友善耕作，全程經營經得起考驗。

「知本有機集團栽培區」水田，保育類環頸雉不時巡田，成為有機田的最佳代言人，顯見該區環境非常好，生態豐富。記者尤聰光／攝影
「知本有機集團栽培區」水田，保育類環頸雉不時巡田，成為有機田的最佳代言人，顯見該區環境非常好，生態豐富。記者尤聰光／攝影
台東地區農會總幹事李建通對外說明釋疑，強調產品包裝設計代表生態環境好，產出的米絕對品質保證，並未強調或主打產區就是知本溪旁的知本濕地。記者尤聰光／攝影
台東地區農會總幹事李建通對外說明釋疑，強調產品包裝設計代表生態環境好，產出的米絕對品質保證，並未強調或主打產區就是知本溪旁的知本濕地。記者尤聰光／攝影

台東 濕地 農會

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