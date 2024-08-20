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花蓮旅宿業者遲未收到補助 縣府：預計明天起審查發放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
403強震後，花蓮旅宿住房率低迷，觀光署提供旅客平日每晚最高1000元住宿補助，並由縣府協助發放，卻傳出旅宿業者還沒拿到「救命錢」。本報資料照片
403強震後，花蓮旅宿住房率低迷，觀光署提供旅客平日每晚最高1000元住宿補助，並由縣府協助發放，卻傳出旅宿業者還沒拿到「救命錢」。本報資料照片

403地震後，花蓮旅宿住房率低迷，觀光署自6月1日開始，提供旅客平日每晚最高1000元住宿補助，再由縣政府發放補助給業者，花蓮有數百家業者參與。不過卻傳出截至目前旅宿業者還沒拿到「救命錢」，向縣議員哭訴快要撐不下去。縣府觀光處表示，預計明天開始審核業者提出的申請，盡快發放補助。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢指出，為控管預算、振興紓困，觀光署要求業者每天上傳顧客申請資料，再活動開始後即可隨時向縣政府請領補助。卻收到地方眾多飯店及旅宿業者陳情，從7月陸續送出申請文件至今，皆未收到任何一筆補助款項，這對收支半年來都無法平衡的業者來說，實在有苦難言。

魏嘉賢表示，縣政府既有公務人力有限，這類案件通常都以委外招標的方式，交由民間辦理審查工作。但此案到現在還沒見到縣政府公告是否順利決標，呼籲縣府要趕快執行，不要拖到業者的救命錢。

觀光處長余明勳表示，觀光處委外業者執行補助款發放，上周已決標出去，廠商預計明天設立辦公室，開始接受旅宿業者申請。不過從7月1日開始，業者提出上萬份申請資料，需要時間審核，且觀光署也會抽驗是否符合資格，已交代得標廠商盡快發放補助，「不可能不給錢」，請業者再等等。

民宿協會理事長林徐則鈾說，從4月開始，已有幾十家民宿不得不停業歇業，聽聞縣府委外廠商最近才標出去，還需要作業時間，請大家稍安勿躁；不過補助發放時間若拖太長，並非大家樂見，現在只能盡量積極面對困境。

花蓮 觀光署 議員 飯店

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