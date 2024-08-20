防震後出現天坑…日商透地雷達車助花蓮市巡檢道路 找到6處深坑！

0403地震過後，為預防道路出現天坑，日本GEO SEARCH株式會社協助花蓮做道路檢測，5月中旬派出透地雷達探查車全面巡檢，找到6處天坑，公所日前已開挖回填，日方今天公布完整檢測報告，建議市公所訂立長期巡檢計畫與資料庫，維護道路安全。

日商GEO SEARCH巨設地工透視公司於5月13日到16日檢測花蓮市區道路，今天社長雑賀正嗣率團隊到花蓮，並由在台配合的日陞空間資訊公司總經理游勳喬簡報成果，總計檢測54條道路、長度共41.5公里，發現異常信號177處，找到6處深坑，最大深度2公尺、寬3公尺，使用首度在台灣投入的設備孔洞內視鏡探查棒，實施鑽心檢測，建立孔洞擬真模型及3D影像，掌握坑洞規模及成因。

游勳喬說，路面下的管線一旦破裂滲水，容易形成地底坑洞，且會逐漸擴大，若未及時處理，地表承受力不足會出現坍陷，而地震也是造成管線破裂或坑洞擴大的因素。建議市公所與管線單位建立協同機制，訂定長期巡檢計畫與資料庫。

雑賀正嗣表示，檢測結果花蓮市道路狀況不算太嚴重，地層也還算扎實，希望這項檢測有助花蓮市區早日恢復。