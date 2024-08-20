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防震後出現天坑…日商透地雷達車助花蓮市巡檢道路 找到6處深坑！

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本GEO SEARCH株式會社於0403地震後，5月中旬經由「透地雷達」技術，在花蓮市區重要道路體檢。本報資料照片
日本GEO SEARCH株式會社於0403地震後，5月中旬經由「透地雷達」技術，在花蓮市區重要道路體檢。本報資料照片

0403地震過後，為預防道路出現天坑，日本GEO SEARCH株式會社協助花蓮做道路檢測，5月中旬派出透地雷達探查車全面巡檢，找到6處天坑，公所日前已開挖回填，日方今天公布完整檢測報告，建議市公所訂立長期巡檢計畫與資料庫，維護道路安全。

日商GEO SEARCH巨設地工透視公司於5月13日到16日檢測花蓮市區道路，今天社長雑賀正嗣率團隊到花蓮，並由在台配合的日陞空間資訊公司總經理游勳喬簡報成果，總計檢測54條道路、長度共41.5公里，發現異常信號177處，找到6處深坑，最大深度2公尺、寬3公尺，使用首度在台灣投入的設備孔洞內視鏡探查棒，實施鑽心檢測，建立孔洞擬真模型及3D影像，掌握坑洞規模及成因。

游勳喬說，路面下的管線一旦破裂滲水，容易形成地底坑洞，且會逐漸擴大，若未及時處理，地表承受力不足會出現坍陷，而地震也是造成管線破裂或坑洞擴大的因素。建議市公所與管線單位建立協同機制，訂定長期巡檢計畫與資料庫。

雑賀正嗣表示，檢測結果花蓮市道路狀況不算太嚴重，地層也還算扎實，希望這項檢測有助花蓮市區早日恢復。

花蓮市長魏嘉彥感謝GEO SEARCH於6年前0206地震及今年的地震，兩度協助花蓮巡檢道路，落實防災。市公所上周已針對6處坑洞開挖填補，其餘地點也會參考檢測結果列管，優先列入往後道路養護的範圍。

花蓮市長魏嘉彥（左）頒發感謝狀給日商GEO SEARCH社長雑賀正嗣，感謝義氣協助震後花蓮市區道路巡檢。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（左）頒發感謝狀給日商GEO SEARCH社長雑賀正嗣，感謝義氣協助震後花蓮市區道路巡檢。圖／市公所提供
日本GEO SEARCH株式會社社長雑賀正嗣（左4）率團隊到花蓮市公所，說明道路檢測結果。圖／花蓮市公所提供
日本GEO SEARCH株式會社社長雑賀正嗣（左4）率團隊到花蓮市公所，說明道路檢測結果。圖／花蓮市公所提供
日本GEO SEARCH株式會社技術團隊帶來的坑洞探查車身貼有「謝謝台灣，日本人感謝台灣援助日本大地震」一行字，展現台日友好情誼。本報資料照片
日本GEO SEARCH株式會社技術團隊帶來的坑洞探查車身貼有「謝謝台灣，日本人感謝台灣援助日本大地震」一行字，展現台日友好情誼。本報資料照片

地震 天坑 花蓮

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