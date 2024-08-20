台東熱氣球閉幕場光雕音樂會壓軸 湧逾3萬人次

為期45天的台東熱氣球嘉年華活動，昨晚最後一場光雕音樂會後閉幕，台東縣政府估湧入逾3萬人次，為今年的活動畫下完美句點，45天總計吸引逾66萬人次到訪。

台東國際熱氣球嘉年華活動昨晚在鹿野鄉永安村高台大草原舉辦光雕音樂會和閉幕晚會，台東縣長饒慶鈴邀請台北市副市長林奕華一起參加。

台東縣政府今天上午公布，昨晚的光雕音樂會逾3萬人次，是45天熱氣球活動人潮最多的一場，為今年活動畫下完美句點，今年活動總計吸引66萬人次，在0403花蓮強震的影響下，能有這樣的人潮，顯見民眾對台東觀光還是有信心。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受中央社記者訪問表示，昨晚最終場閉幕光雕音樂會逾3萬名遊客下午湧入台東鹿野高台，車流從高台停車場外一路塞到台9線、綿延數公里之遠，各停車場都爆滿，鹿野高台草皮上萬頭鑽動、擠滿遊客，連參與演出藝人「五堅情」都忍不住驚嘆。

卜敏正說，今年國際熱氣球嘉年華自7月6日起，連續45天在鹿野高台登場，雖因花蓮地震造成交通不便，又因颱風、大雨取消14場次展演，但來自世界各國最繽紛的熱氣球，映襯台東藍與花東縱谷壯麗正能量，讓所有參與者都感受到熱氣球嘉年華的歡樂與驚喜。

今年熱氣球嘉年華活動共舉辦12場光雕音樂會，精彩光雕秀串聯Hello Kitty50週年無人機展演、高空煙火秀，不僅在鹿野高台演出，也前往太麻里曙光園區、池上大坡池、成功三仙台、市區國際地標等地，讓熱氣球光雕活動走入各鄉鎮，讓更多台東人、遊客感受到熱氣球嘉年華魅力與驚喜，明年將以更精彩活動，吸引更多球迷、觀光客到台東旅遊。