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宜蘭五叉路口4車連環撞 3人送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭蘭城新月廣場前五叉路口昨發生4車連環撞，3人送醫，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛。記者戴永華／攝影
宜蘭蘭城新月廣場前五叉路口昨發生4車連環撞，3人送醫，現場滿目瘡痍，一輛復康巴士車頭被撞爛。記者戴永華／攝影

宜蘭蘭城新月廣場前五叉路口昨發生4車連環撞事故，先是中山路往北左轉小貨車與往南直行復康巴士側撞，兩車衝向舊城南路，復康再撞分隔島，車頭全毀，小貨車撞上對向停等紅燈兩輛車，貨車與復康巴士司機受傷，小貨車漏油滿地又造成買菜騎車婦滑倒，共3人送醫。縣警局表示，當地是易肇事路口，務必減速慢行。

宜蘭市最熱鬧繁忙的商街路口，中山路三段與舊城南路口附近有百貨公司、銀行、菜市場及神農商圈，人流車流相當多。昨天上午10時12分，藍色小貨車在中山路3段往北行駛時，欲左轉彎進入舊城南路，與中山路3段往南直行的復康巴士在路口發生側撞，復康巴士往右大偏移撞上舊城南路分隔島，小貨車逆向衝入舊城南路對向車道。

經查，當時舊城南路有兩輛車在等紅燈，閃避不及，一輛自小客車遭藍色小貨車對撞，倒退嚕數十公尺，車頭毀損人無傷；另一輛貨車被藍色小貨車擦撞，車上夫妻飽受驚嚇。車禍現場滿目瘡痍，車損零件散落一地，藍色小貨車油箱破裂，油汙流灑路面，剛好一名騎機車買菜婦人經過，不慎滑倒。

警方調查，這起車禍造成藍色小貨車、復康巴士司機受傷、婦人滑倒受傷共3人送醫，司機均無酒駕，肇事原因正調閱監視器釐清中。

網友紛留言，「這路口真的很容易車禍」、「外地人可能不清楚五叉路口」、「不小心就被科技執法了」。

宜蘭警分局表示，當地是特殊路型五叉路口，全縣易肇事路口排行前十名，也是宜蘭縣設置的第一個科技執法路段，近年增設不少標誌及標線，一直在努力改善，提醒用路人行經該路段留意四周來車。

宜蘭 巴士 車禍

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