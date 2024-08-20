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侯友宜率團訪花蓮 「新北並肩拚觀光」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
新北市長侯友宜（右）昨拜會花蓮縣長徐榛蔚（左）。記者王思慧／攝影
新北市長侯友宜（右）昨拜會花蓮縣長徐榛蔚（左）。記者王思慧／攝影

新北市長侯友宜昨拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方參與觀光與產業交流座談會。兩縣市合作祭出牛肉，除了推動下半年新北市萬人赴花蓮旅遊外，還有住花東享新北住宿優惠。新北市府與農產單位運銷超過十萬公斤花蓮文旦，也在活動中保留攤位供花蓮農特產品展售，盼藉由並肩作戰，促進花蓮觀光。

侯友宜表示，台灣應該要團結一致與花蓮並肩作戰，他們推動與花蓮合作方案，市府各局處及新北旅行業者在下半年，預計帶動超過一萬人次赴花蓮旅遊。更推出「住花東、享新北住宿優惠」方案，持花蓮、台東住宿發票、收據，到新北住宿即可享優惠。

侯友宜指出，邀請花蓮農友參與新北的農產展售會，已成功媒合三十二家農友，提供七十五個展售攤位；下個月是中秋節，新北市果菜運銷股份有限公司、新北市農會及市府計畫協助運銷超過十萬公斤的花蓮文旦。新北市活動與地點如農夫市集、觀光工廠、歡樂耶誕城等，將設立花蓮商品拓銷專區，銷售農特產品。

侯說，花蓮有賞鯨、縱谷與海岸觀光路線，未來包括民眾及市府各局處相關旅遊、里長研習會，還有里民參訪活動等，都會以花蓮為主軸，也會建議企業界到花蓮旅遊，讓新北市與花蓮結合在一起，帶動更多人到花蓮觀光。

徐榛蔚說，花蓮交通是當前的重要議題，感謝侯市長在競選總統時，對花蓮交通問題的關注與支持。她強調，花蓮的觀光與交通困境需盡快解決，縣府正在爭取更多元的交通方式，包括空中與海上航運，提供更便捷的交通選擇，提升旅遊體驗。

住宿 花蓮

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