基隆生命典藏館工程都審11次才通過 民政處長說出原因

基隆市政府民政處長張淵翔今在議會表示，南榮公墓納骨塔原址重建的「生命典藏館」，預定下月開工。一延再延是因前市府發包設計時，連法定設置雙倍停車位、建築基地臨街道需退縮1.5公尺等規定都未做到，都市設計審議送件11次才完成，今年6月終於發包。

基隆市前市長林右昌任內，2021年提出生命典藏館興建案，規畫南榮公墓靈骨塔現址重建，但推動作業並不順利。基隆市議會召開臨時會，今天的議程是聯席審查會第1讀會，國民黨市議員俞叁發詢問生命典藏館興建工程進度。

張淵翔表示，生命典藏館工程今年6月13日發包，現在正透過另一個標案，將現在靈骨塔內一些破損的部分重新裝罐，再移到暫置區。生命典藏館工程預計下月開工，希望在市府、工程團隊、建築師團隊合作下，主體建築物能在2026年第3季完工。

張淵翔表示，興建工程進度落後的原因，首先是設計部分，全案在2021年確定施作，由當時的市府民政處自治事業科所轄的公共造產基金，提撥約5億元，或應說是借款約5億元興建生命典藏館，取代現在的納骨塔。

工程在2022年5月8日第1次送都市設計計畫審議，結果到2023年7月16日第11次送審才通過。其中前市府任內7次，新任市府4次。都審通過後，接著才能進行相關證照取得等作業。

為什麼一件建築工程要送都審11次才獲通過？張淵翔說，明顯可以看出原因來自當時發包設計單位專業度不足，比如說很基礎的法定設置雙倍停車位、建築基地臨街道需要退縮1.5公尺等設計都要修正，透過11次都市設計審議程序才完成。

張淵翔表示，基隆市丘陵地、山坡地居多，建築業界和市府相關單位都知道，建築工程水土保持計畫相對重要。生命典藏館工程因為送都市設計審議多達11次，曠日廢時，都審無法完成，就會延遲水土保持的計畫送市府審查。

張淵翔說，生命典藏館工程都市設計審議在2024年10月18日核定後，經過市府民政處宗教禮儀科、基隆市殯葬管理所等相關人員努力下，今年6月13日開標並順利決標，營造廠商預定9月舉辦開工典禮。