台東熱氣球嘉年華落幕 惜受地震、颱風影響「遊客少2成多」

為期45天的台東國際熱氣球嘉年華今天落幕，今年遊客量近60萬人次，若以同樣天數估算，人潮比以往少2成5 左右。縣府交觀處指出，受地震及颱風等天然災害因素影響，今年人潮沒有往年多，尤其周一至周三受影響最大，不過台東自然及人文條件好，信心不減，會持續推展相關活動吸引遊客出遊。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」7月6日在鹿野高台登場，舉辦至8月19日結束。今年規畫14個國家、逾40顆國內外造型球輪番上陣。包含法國小王子、日本小熊貓、加拿大機器寶寶、土耳其萊德利球及COACH合作推出21顆造型熱氣球，安排12場光雕音樂會。

縣府統計，熱氣球活動去年舉辦60天，吸引逾110萬人次觀光客；今年為期45天，遊客量約60 萬人次。

交通及觀光發展處長卜敏正說，去年舉辦45天時吸引85萬人次，所以若同樣以45天標準來看，今年人潮比去年少了2成多，周一至周三的遊客量最少，因為每周四有辦光雕音樂會，平均每場次吸引2萬多人，周四至周日的人潮有拉起來。

卜敏正分析，今年0403地震後，國人對花東旅遊信心不足，後來又遇上凱米颱風中斷交通，所以今年人潮確實有受影響。除天然災害產生的效應外，今年也有很多遊客選擇出國，整體條件沒有以前好，不過台東觀光條件佳，對未來還是很有信心，會持續推廣各項活動吸引遊客。