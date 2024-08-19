補足第2套消防衣 2善心團體捐贈台東1700萬元裝備

支持及關心台東消防工作，天地日月靈修會及惟願中心捐贈共約1700萬元、補足外勤同仁第2套消防衣，縣府感謝民間善心團體力挺，今天舉行捐贈儀式，由縣長饒慶鈴代表接受，並頒贈感謝狀。

饒慶鈴致詞表示，台東仍有許多鄉鎮的第一線消防人員僅有1套消防裝備，感謝2個善心團體攜手捐贈，補足外勤同仁第2套消防衣，有效提升在災害救援行動中的安全性及作業效率，不僅是對台東縣救災工作的支持，也為全縣人民的生命財產安全增添重要保障。

饒慶鈴指出，縣府十分重視消防人員的裝備與訓練，不斷推動消防設施現代化，也將持續爭取預算汰換及充實勤務所需裝備器材，在災害發生時發揮最大效益，以維護消防人員安全。

台東縣消防局說明，全縣外勤人力約380人，消防人員在執行救災任務時，裝備常因暴露於火災、化學物質及惡劣環境而受損或污染，須經過清洗或修復才能再次使用，第2套裝備可確保消防人員在這段時間能隨時應對緊急情況。

此次天地日月靈修會捐贈115組消防衣帽鞋及65組搜救隊個人裝備；惟願中心捐贈115組消防衣帽鞋、20套救援吊帶及4組救援擔架，為消防人員提供充足替換裝備，更進一步保障隊員健康與安全，價值超過新台幣1700萬元，是近期聯合捐贈總金額最高一次，提升台東縣消防局救災救護戰力。

台東縣政府表示，持續關注並改善消防人員工作條件，努力提供最好支持及保障，期待未來能與更多社會團體攜手合作，共同為打造更安全、更美好的台東而努力。