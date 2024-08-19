謝國樑談改變基隆 不只外貌漂亮、而是就業要大幅改變

基隆市長謝國樑今天到台鐵七堵車站旁直播，他說，台鐵位在七堵火車站旁1.1公頃的商業區土地，可望成為基隆第一處大眾運輸導向都市發展（TOD）開發案。「基隆正在改變」，改變基隆不是只有外貌好漂亮，不能只有所謂的景觀，而是基隆的就業要大幅的改變。

謝國樑說，本周起他會在周一、三、五上班時段，會問候通勤朋友們問候，並直播談論市政。今天他和市府都市發展處長謝孝昆，到七堵火車站旁目前是停車場的台鐵土地直播，向市民說明七堵的建設願景。

謝國樑前年競選市長時，競選總統設在七堵區光明路旁，距離七堵火車站約400公尺。謝今天說，當時有好多朋友，尤其是長輩們，認為總部一定要設在田寮河附近，感覺人來人往，大家可以來串門子。

謝國樑表示，他對支持說基隆產業、就業的發展命脈，一定會從七堵開始，而他的心目中，其實已想定就是從光明路開始。

謝國樑表示，基隆的通勤族是全台灣各縣市比例最高的，外縣市很多人還在家裡刷牙，準備上班的時候，基隆通勤族已經在車上了。他希望有一天比例不要是最高，因為那就代表已經有更多的在地就業。

謝國樑說，光明路一帶已有幾千人就業，從台鐵的停車場就可以看見不遠處陽明總部大樓，陽明大樓隔壁是港務公司名下的閒置宿舍，未來開發港方希望有一部分的住宅，但商業利用應也可創造上千人就業機會。

謝國樑表示，民眾可以看到基隆正在改變，所謂的改變基隆，不會只是外貌好漂亮，景觀很不錯，而是基隆的就業要大幅改變。現在基隆人每天搭田到汐科上班的人滿多的，往南港、內湖的人恐怕更多。希望不久的將來，大家就說要來七堵上班。在地人可以騎摩托車、搭公車，外地人也會坐捷運跟台鐵到七堵來上班。

立法院立委羅明才、李貴敏去年5月間到七堵火車站考察，基市府就提出開發七堵舊街區方案，希望與台鐵合作開發七堵站旁土地。謝國樑當時表示，將訂定容積移轉自治條例，只要給市府更多經費，就可提供更多容積，創造台鐵、民眾和市府三贏局面。

謝孝昆今天表示，台鐵這塊商業區土地的容積率是280%，整個開發量體大概1萬5千到2萬坪左右。台鐵委託的顧問公司訪商，發現業界對於周邊發展潛力，主要因搭配捷運開發都非常看好。