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振興花蓮 侯友宜：助銷10萬公斤文旦帶動萬人旅遊

中央社／ 鳳花蓮縣19日電

0403地震重創花蓮觀光，新北市長侯友宜率團隊到花蓮協助振興，今天宣布，下半年將帶動1萬人次赴花蓮旅遊，推「住花東享新北住宿優惠」方案，並協助運銷10萬公斤花蓮文旦柚等。

協助振興花蓮震後觀光與經濟，侯友宜18日起一連兩天率市政參訪團到花蓮進行城市交流，搭船賞鯨、品嘗在地美食，化身為花蓮觀光推廣大使；花蓮縣政府與新北市政府今天在縣府大簡報室舉行交流會議，雙方互贈禮品，會後接受媒體聯訪。

侯友宜說，協助促銷花蓮農特產品，新北市的農夫市集、觀光工廠等都規劃特別區塊給花蓮展售，對於即將上市的花蓮文旦柚，協助運銷10萬公斤。

觀光旅遊部分，侯友宜表示，下半年可望帶動至少1萬人次到花蓮旅遊，除市府各級機關及里鄰長等，也希望帶動企業界一起來團體旅遊，同時推出「住花東享新北住宿優惠」，拿花東住宿的發票或收據，到新北市旅宿可享優惠，共同推動觀光及相關經濟產業，一起合作、努力，能夠更好。

花蓮縣長徐榛蔚表示，謝謝台中市長盧秀燕等首長的大力支持，今天侯友宜接棒，感謝侯友宜在競選總統時，對花蓮交通的關注與支持，交通是經濟和產業命脈，發展觀光要先解決交通困境；未來計畫包專列盼中央支持，海、空運也一直向中央極力爭取，希望有更多元的交通方式能抵達花蓮，有各式振興方案卻沒有便利交通也是枉然。

花蓮縣政府表示，新北市政府與花蓮合作方案，涵蓋觀光、住宿、農產品銷售及商品拓銷等多個面向。新北市果菜運銷公司、新北市農會及市府計畫協助運銷超過10萬公斤的花蓮文旦。邀請花蓮農友參與新北的農產展售會，已成功媒合32家農友，提供75個展售攤位，讓花蓮特色農產品有更多曝光機會。

將在今年新北板橋府中的奇幻城市、及新北歡樂耶誕城等大型活動市集中設立花蓮商品拓銷專區，並協助製作團購DM提供各大公司、以及媒合19家觀光工廠提供專區銷售花蓮特產。

侯友宜 花蓮

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