快訊

抄襲、掛名、門神 厭學術黑幕成大土博出走

國4延伸工程意外！移工遭鋼筋掩埋無生命跡象 仍有數人受困

美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤洩近況

基隆5處路口已設放大版行人號誌燈 從對面看秒數更輕鬆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影

基隆市老年人口比例已超過20%，基市府考量高齡者視力退化，影響對交通設施辨識能力，尤其在跨越距離較長的路口，可能無法看清「對面」行人號誌燈，已將5處路口原本邊長20公分的行人號誌燈，改成邊長30公分的號誌燈，希望有助看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。

市府交通處最先設置較大行人號誌燈的5處路口，分別是明徳一路和崇智街口、明德一路和自治北街口、中正路和中船路口、信一路和義一路口、 仁一路和愛三路口，希望行人號誌燈加大後，高齡者過路口時，看燈可以較不費力，看得更清楚，走得更安全。

交通處長王圳宏今天表示，基隆有數處路口經交通部盤點列為全國行人易肇事路口，市府加強改善行人通行環境，已向內政部、公路局申請路口交通設施改善工程補助，預定在全市交通運輸節點、人流商圈、較多高齡民眾通行等34處路口，改設行人號誌燈鏡面邊長30公分的放大版行人號誌燈。

王玔宏說，行人號誌燈「放大」後，有助提升行人辨識度，同時會在部分行人穿越量大路口，在行人號誌燈柱加裝宣導板，配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠，下次再過」、「過馬路，勿低頭滑手機」、「注意轉彎車」、「路口慢看停」、「行人停看聽」等警語，也會播放基隆在地觀光及市政宣導標語，讓行人停等紅燈時不無聊。

基隆市長謝國樑上任後，落實有愛城市政見，大力推動友善行人政策，透過加強締汽機車行經路口不禮讓行人，畫設辨識度較高的綠底行人穿越線（綠斑馬），改善行人通行環境。近期改設放大版行人號誌燈，更有助提升行人過馬路的安全性。

謝國樑提醒民眾落實「行人優先」觀念，車輛行經斑馬線及號誌路口，應停讓行人，行人穿越路口請走行穿線，並且要遵守號誌。過馬路時不要當「低頭族」看手機，共為打造基隆交通友善環境。

基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府已在5處路口設置邊長30公分的放大版號誌燈，希望有助民眾看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。記者邱瑞杰／攝影

行人

延伸閱讀

聲援謝國樑！挺謝學生再上街頭宣講 不畏「被肉搜」：剛繳完台大學費

基隆放水燈遊行出現「罷免、反罷」各自宣傳 市府回應了

謝國樑強調東岸商場爭議「四連勝」 NET反諷罷免案已「二連敗」

張善政舉1200月票挺謝國樑 罷團則稱：月票與2人沒有關係

相關新聞

宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙包 香油錢各收各的

宜蘭礁溪協天廟是地方大廟，香火鼎盛，每年香油錢上億元，第13屆管理委員會改選新舊派主委「鬧雙包」，過了4年問題未解，各收...

基隆5處路口已設放大版行人號誌燈 從對面看秒數更輕鬆

基隆市老年人口比例已超過20%，基市府考量高齡者視力退化，影響對交通設施辨識能力，尤其在跨越距離較長的路口，可能無法看清...

5個月大女嬰腦出血…家屬懷疑遭保母搖晃 基隆市府回應了

基隆一名5個月大女嬰委由保母照顧，女嬰15日癱軟送醫後，發現右腦出血，即使救活恐成植物人。醫師告知家屬，女嬰可能受大力搖...

經歷西、荷、法、日統治 基隆中元普度擺出「西洋桌」

邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。基隆經歷西班牙...

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 遊客逾53萬人次突破14年新高

為期44天宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，縣長林姿妙在閉幕典禮中宣布，今年遊客數突破53萬人次，創下近14年來新高，她感謝議...

基隆疑虐嬰！保母指不喝奶安撫醫卻稱「恐遭劇烈搖晃」 5月大女嬰腦出血

基隆市5個月大的倪姓女嬰，家人8月1日委由周姓保母照顧，半個月後疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，送醫後住進加護病房。女嬰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。