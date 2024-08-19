基隆5處路口已設放大版行人號誌燈 從對面看秒數更輕鬆

基隆市老年人口比例已超過20%，基市府考量高齡者視力退化，影響對交通設施辨識能力，尤其在跨越距離較長的路口，可能無法看清「對面」行人號誌燈，已將5處路口原本邊長20公分的行人號誌燈，改成邊長30公分的號誌燈，希望有助看清楚號誌及秒數，減少違規及事故發生。

市府交通處最先設置較大行人號誌燈的5處路口，分別是明徳一路和崇智街口、明德一路和自治北街口、中正路和中船路口、信一路和義一路口、 仁一路和愛三路口，希望行人號誌燈加大後，高齡者過路口時，看燈可以較不費力，看得更清楚，走得更安全。

交通處長王圳宏今天表示，基隆有數處路口經交通部盤點列為全國行人易肇事路口，市府加強改善行人通行環境，已向內政部、公路局申請路口交通設施改善工程補助，預定在全市交通運輸節點、人流商圈、較多高齡民眾通行等34處路口，改設行人號誌燈鏡面邊長30公分的放大版行人號誌燈。

王玔宏說，行人號誌燈「放大」後，有助提升行人辨識度，同時會在部分行人穿越量大路口，在行人號誌燈柱加裝宣導板，配合紅綠燈的倒數秒數，播放「秒數不夠，下次再過」、「過馬路，勿低頭滑手機」、「注意轉彎車」、「路口慢看停」、「行人停看聽」等警語，也會播放基隆在地觀光及市政宣導標語，讓行人停等紅燈時不無聊。

基隆市長謝國樑上任後，落實有愛城市政見，大力推動友善行人政策，透過加強締汽機車行經路口不禮讓行人，畫設辨識度較高的綠底行人穿越線（綠斑馬），改善行人通行環境。近期改設放大版行人號誌燈，更有助提升行人過馬路的安全性。