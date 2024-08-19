聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙包 香油錢各收各的

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
礁溪協天廟香火鼎盛，每年光是香油錢收入約1億元，主委改選「鬧雙包」爭議至今未解，影響廟譽。圖／讀者提供
礁溪協天廟香火鼎盛，每年光是香油錢收入約1億元，主委改選「鬧雙包」爭議至今未解，影響廟譽。圖／讀者提供

宜蘭礁溪協天廟是地方大廟，香火鼎盛，每年香油錢上億元，第13屆管理委員會改選新舊派主委「鬧雙包」，過了4年問題未解，各收各的香油錢，雙方互告。第14屆主委最近改選，舊派由前副議長李清林接主委，讓人大感意外。最高法院今年3月已確認新派吳宏昱的主委身分，縣府盼雙方好好化解，新派預計8月25日改選主委。

主祀關聖帝君的礁溪協天廟2020年改選主委，出現鬧雙包爭議，最高法院今年3月駁回舊派的上訴官司，確認新派吳宏昱主委身分，因舊派未交出廟印、鑰匙及相關管理文件，新舊派各擁支持者，各收各的香油錢，也互控對方偽造文書、侵占及竊盜等罪。

縣府民政處上月初找雙方代表協商，建議新舊派都暫緩選舉，協商出一組人馬出來選，但舊派當時已發文通知開信徒代表大會，前天經管理委員選出由前副議長李清林接掌主委。

舊派主委簡蒼明說，不希望爭議持續下去，10天前曾擲筊請示關聖帝君，神明指示由李清林來接。

李清林目前擔任議長張勝德特助，他上月建議民政處出面邀新舊派雙方坐下來溝通

李清林說，他原本保持中立、不想介入，如今被選上主委，一切都是意料之外，願意努力協商解決問題。新派主委吳宏昱說，大家若能好好溝通協調是好事，雙方私下有交情，如今搞成這樣，真的很可惜。

最高法院 溝通

延伸閱讀

台大醫院藥師走遍雲林宮廟搏感情 跨界合作打造十全老人

彰化在地人怨「太常送肉粽」 內行人曝原因！網猜：跟錢有關

礁溪協天廟主委爭議現轉機？ 舊派李清林釋善意 新派吳宏昱願溝通

礁溪協天廟主委鬧雙包 舊派爆2度擲聖杯「帝君指示」李清林接主委

相關新聞

宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙包 香油錢各收各的

宜蘭礁溪協天廟是地方大廟，香火鼎盛，每年香油錢上億元，第13屆管理委員會改選新舊派主委「鬧雙包」，過了4年問題未解，各收...

5個月大女嬰腦出血…家屬懷疑遭保母搖晃 基隆市府回應了

基隆一名5個月大女嬰委由保母照顧，女嬰15日癱軟送醫後，發現右腦出血，即使救活恐成植物人。醫師告知家屬，女嬰可能受大力搖...

經歷西、荷、法、日統治 基隆中元普度擺出「西洋桌」

邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。基隆經歷西班牙...

宜蘭國際童玩藝術節閉幕 遊客逾53萬人次突破14年新高

為期44天宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，縣長林姿妙在閉幕典禮中宣布，今年遊客數突破53萬人次，創下近14年來新高，她感謝議...

基隆疑虐嬰！保母指不喝奶安撫醫卻稱「恐遭劇烈搖晃」 5月大女嬰腦出血

基隆市5個月大的倪姓女嬰，家人8月1日委由周姓保母照顧，半個月後疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，送醫後住進加護病房。女嬰...

天災打擊花蓮觀光住房率不到成 侯友宜訪花振興經濟

403地震加上凱米颱風重創花蓮，鐵公路經常因天災路斷，這幾天宜花發生地震，住房率不到1成，許多業者撐不下去關門大吉。為推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。