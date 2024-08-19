宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙包 香油錢各收各的

宜蘭礁溪協天廟是地方大廟，香火鼎盛，每年香油錢上億元，第13屆管理委員會改選新舊派主委「鬧雙包」，過了4年問題未解，各收各的香油錢，雙方互告。第14屆主委最近改選，舊派由前副議長李清林接主委，讓人大感意外。最高法院今年3月已確認新派吳宏昱的主委身分，縣府盼雙方好好化解，新派預計8月25日改選主委。

主祀關聖帝君的礁溪協天廟2020年改選主委，出現鬧雙包爭議，最高法院今年3月駁回舊派的上訴官司，確認新派吳宏昱主委身分，因舊派未交出廟印、鑰匙及相關管理文件，新舊派各擁支持者，各收各的香油錢，也互控對方偽造文書、侵占及竊盜等罪。

縣府民政處上月初找雙方代表協商，建議新舊派都暫緩選舉，協商出一組人馬出來選，但舊派當時已發文通知開信徒代表大會，前天經管理委員選出由前副議長李清林接掌主委。

舊派主委簡蒼明說，不希望爭議持續下去，10天前曾擲筊請示關聖帝君，神明指示由李清林來接。

李清林目前擔任議長張勝德特助，他上月建議民政處出面邀新舊派雙方坐下來溝通。

李清林說，他原本保持中立、不想介入，如今被選上主委，一切都是意料之外，願意努力協商解決問題。新派主委吳宏昱說，大家若能好好溝通協調是好事，雙方私下有交情，如今搞成這樣，真的很可惜。