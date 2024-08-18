5個月大女嬰腦出血…家屬懷疑遭保母搖晃 基隆市府回應了

基隆一名5個月大女嬰委由保母照顧，女嬰15日癱軟送醫後，發現右腦出血，即使救活恐成植物人。醫師告知家屬，女嬰可能受大力搖晃所致。家屬懷疑與保母有關，盼能查明真相。

女嬰的姑姑今天表示，女嬰的母親透過媒合平台，1日起將女嬰委託擁有證照的保母照顧，15日上午將女嬰送到保母家中，當天晚間8至9時，女嬰的母親接到保母電話，指稱女嬰不喝奶，保母在安撫過程中女嬰突然四肢無力癱軟，要送衛生福利部基隆醫院急診。

女嬰的姑姑指出，醫師檢查後，女嬰有腦缺氧情形，轉送基隆長庚醫院救治，經腦部電腦斷層掃描，發現女嬰右腦有2處出血點。家屬詢問醫師腦出血成因為何，醫師回應女嬰可能受到大力搖晃，才會導致如此嚴重腦出血。

女嬰的姑姑說，家人回想起13日保母曾告知女嬰在翻身時撞到嬰兒床護欄，女嬰左臉頰因而有道泛紅，但才5個月大的女嬰力氣有限，不太可能撞到臉頰泛紅，懷疑女嬰當時受傷原因以及過程中是否受到保母劇烈搖晃，與15日情形有關。

女嬰的姑姑指出，醫師告知女嬰病情非常不樂觀，盡力搶救存活率也只有2%，既使救活了也可能腦萎縮，甚至恐成了植物人。詢問相關人員，請保母提供監視器畫面，得到回覆卻是監視器只有即時影像，但沒有安裝記憶卡，家人只想知道女嬰當時究竟發生什麼事，希望基隆市府與警方協助找出真相。

基隆市政府表示，女嬰經手術後，目前留置加護病房觀察，基隆市長謝國樑與基隆市政府兒童及少年事務處長林麗蟬16日上午前往基隆長庚醫院瞭解女嬰傷勢並慰問家長。

謝國樑指出，市府高度重視此事件，已要求相關單位全力救治女嬰，並協助女嬰的家人度過難關，除持續關懷安撫家屬情緒及設立諮詢窗口協助外，也會盡快查明事件原因。

基隆市府表示，已依規定通報衛生福利部社會及家庭署備案，兒少保護網絡群組也通報基隆地檢署，檢察官已接手並指揮基隆市第二警分局偵查隊調查中，釐清案主傷勢成因。