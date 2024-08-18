經歷西、荷、法、日統治 基隆中元普度擺出「西洋桌」

邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。基隆經歷西班牙、荷蘭、法國和日本統治，西洋桌供品融合西式和日式元素，體現基隆對多元文化的尊重。

中元祭活動重頭戲放水燈遊行和放水燈昨晚登場，今天是農曆7月15日，中元普度在主普壇前舉辦。基隆市副市長邱佩琳說，中元祭不僅是基隆的傳統文化盛事，更是促進社區和諧與文化交流的重要平台。

邱佩琳表示，中元普度邀請水陸無主孤魂享用祭品，這是基隆人民對逝者的慈悲心和無私愛的具體展現。獨具特色的12座孤棧，從麵線棧到摩訶棧，每一座都象徵著不同的祝福與祈願，展示精湛傳統工藝且深具意涵，體現基隆的歷史與文化，展現基隆人民對過去歷史的敬意。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年祭品以連桌形式呈現，包含葷食桌、素食桌及西洋桌。基隆曾經歷西班牙、荷蘭、法國和日本的統治，西洋桌上的供品融合了西式和日式元素，展現出基隆獨特的歷史和文化背景，以及對多元文化的尊重。

中元普度活動12座孤棧，包括祝賀地官大帝壽誕的麵線棧和壽桃棧，象徵山珍的薑棧、海味的鹽棧，以及冬粉棧、粿粽棧、米粉棧、糕仔棧、米香棧、龍眼棧，以及只有在中元普度期間才會製作的摩訶棧、必桃棧。

文化觀光局表示，摩訶（Maha）源自梵文，意指「偉大」，外型如荷花，象徵佛教最神聖的花朵，意涵普度眾生。必桃在閩南語中有「裂開」之意，形似桃子，象徵祝壽。必桃在蒸熟後會自動裂開，寓意著希望亡靈早日脫離地獄，轉世投胎。

中元祭普度現場也是展現傳統技藝的平台，葷食連桌上的五牲雕供品，巧妙地將豬頭、魚、雞、鴨、豬肚，與麵糰結合雕刻，化為可觀賞的藝術品。桌下的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，反映傳統的產婦「作月內」文化，體現了從陽間至陰間對女性的關懷。