快訊

控大選違法申報916萬、做假民調 鍾小平明早告發柯文哲、黃珊珊

雨彈炸南部...明雨勢最大又逢大潮 熱帶性低氣壓形成「對台影響曝」

經歷西、荷、法、日統治 基隆中元普度擺出「西洋桌」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供

邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。基隆經歷西班牙、荷蘭、法國和日本統治，西洋桌供品融合西式和日式元素，體現基隆對多元文化的尊重。

中元祭活動重頭戲放水燈遊行和放水燈昨晚登場，今天是農曆7月15日，中元普度在主普壇前舉辦。基隆市副市長邱佩琳說，中元祭不僅是基隆的傳統文化盛事，更是促進社區和諧與文化交流的重要平台。

邱佩琳表示，中元普度邀請水陸無主孤魂享用祭品，這是基隆人民對逝者的慈悲心和無私愛的具體展現。獨具特色的12座孤棧，從麵線棧到摩訶棧，每一座都象徵著不同的祝福與祈願，展示精湛傳統工藝且深具意涵，體現基隆的歷史與文化，展現基隆人民對過去歷史的敬意。

基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今年祭品以連桌形式呈現，包含葷食桌、素食桌及西洋桌。基隆曾經歷西班牙、荷蘭、法國和日本的統治，西洋桌上的供品融合了西式和日式元素，展現出基隆獨特的歷史和文化背景，以及對多元文化的尊重。

中元普度活動12座孤棧，包括祝賀地官大帝壽誕的麵線棧和壽桃棧，象徵山珍的薑棧、海味的鹽棧，以及冬粉棧、粿粽棧、米粉棧、糕仔棧、米香棧、龍眼棧，以及只有在中元普度期間才會製作的摩訶棧、必桃棧。

文化觀光局表示，摩訶（Maha）源自梵文，意指「偉大」，外型如荷花，象徵佛教最神聖的花朵，意涵普度眾生。必桃在閩南語中有「裂開」之意，形似桃子，象徵祝壽。必桃在蒸熟後會自動裂開，寓意著希望亡靈早日脫離地獄，轉世投胎。

中元祭普度現場也是展現傳統技藝的平台，葷食連桌上的五牲雕供品，巧妙地將豬頭、魚、雞、鴨、豬肚，與麵糰結合雕刻，化為可觀賞的藝術品。桌下的麻油雞湯，專為難產過世的女性孤魂準備，反映傳統的產婦「作月內」文化，體現了從陽間至陰間對女性的關懷。

連桌的最後一道菜是盛滿清水的空心菜，象徵人鬼關係的淡泊，隱喻著普度儀式的結束，委婉地向眾靈表達得離開的意願。活動現場還展示了平日少見的醮壇神像、趙康溫馬四大元帥、大士爺、五方引魂童子等民俗祭祀器物，讓民眾感受基隆百年民俗活動的獨特魅力。

邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供
邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。圖／基市府提供

中元祭 基隆 普度

延伸閱讀

聲援謝國樑！挺謝學生再上街頭宣講 不畏「被肉搜」：剛繳完台大學費

中元普度屏東玉皇宮首辦寵物普度 還設路殺動物專區

基隆疑虐嬰！保母指不喝奶安撫醫卻稱「恐遭劇烈搖晃」 5月大女嬰腦出血

基隆放水燈遊行出現「罷免、反罷」各自宣傳 市府回應了

相關新聞

基隆疑虐嬰！保母指不喝奶安撫醫卻稱「恐遭劇烈搖晃」 5月大女嬰腦出血

基隆市5個月大的倪姓女嬰，家人8月1日委由周姓保母照顧，半個月後疑遭外力劇烈搖晃，導致右腦出血，送醫後住進加護病房。女嬰...

經歷西、荷、法、日統治 基隆中元普度擺出「西洋桌」

邁入170年歷史的基隆年度文化盛事鷄籠中元祭，今晚在主普壇舉辦中元普度，信眾準備豐盛的祭品普度「好兄弟」。基隆經歷西班牙...

影／宜蘭國際童玩藝術節閉幕 遊客逾53萬人次突破14年新高

為期44天宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，縣長林姿妙在閉幕典禮中宣布，今年遊客數突破53萬人次，創下近14年來新高，她感謝議...

天災打擊花蓮觀光住房率不到成 侯友宜訪花振興經濟

403地震加上凱米颱風重創花蓮，鐵公路經常因天災路斷，這幾天宜花發生地震，住房率不到1成，許多業者撐不下去關門大吉。為推...

「卡娜赫拉」現蹤赤科山 花蓮南區兩大農會推金針遊程

花蓮金針花季已登場，今年留花總面積約80公頃，為吸引遊客，玉溪農會邀請「卡娜赫拉」上赤科山，店家更販售聯名商品，有粉絲上...

礁溪協天廟主委爭議現轉機？ 舊派李清林釋善意 新派吳宏昱願溝通

宜蘭礁溪協天廟主委雙包案，舊派管理委員會選出前副議長李清林接掌新主委後，首先釋出善意，表達願意協商解決問題；新派主委吳宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。