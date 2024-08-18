影／宜蘭國際童玩藝術節閉幕 遊客逾53萬人次突破14年新高
為期44天宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕，縣長林姿妙在閉幕典禮中宣布，今年遊客數突破53萬人次，創下近14年來新高，她感謝議會與鄉親支持，文化局團隊這段期間的辛苦努力，閉幕活動在各團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」後劃下句點，大家相約明年再見。
今年國際童玩節以「童玩的多重宇宙」為主題，不少陸海空創新的活動發想，高空冒險體驗，吸引遊客入園，同時也邀請17個國家、國內外超過50個團隊齊聚冬山河親水公園交流演出。
議長張勝德表示，地震後遊客到東部旅遊卻步，縣政府舉辦的童玩節活動反而創下入園人數新高，相當難得，對於帶動周邊民宿餐飲等經濟效應確實有幫助。
根據縣政府統計到晚間６點截止售票，宜蘭國際童玩藝術節總入園遊客53萬7223人次，是從民國100年以來，歷經14年人數再衝新高。
縣政府今傍晚舉辦童玩節閉幕典禮，邀請荷蘭Close-Act高蹺劇場及國內的果然劇團、新象劇團帶來精彩的閉幕秀《馬戲童樂會》，充滿驚奇與歡樂的特技演出；接著安排菲律賓、秘魯、蒙古等國外民俗團隊演出。
最後是各團隊合演共舞宜蘭民謠「丟丟銅」，各國團員伴隨著音樂走入觀眾席，感受地球村四海一家的歡樂氣氛。
縣長林姿妙一開口致詞就感謝文化局長、科長帶領同仁努力認真，把活動辦得更好，她說，縣府努力讓大家不用出國，在童玩節就可以環遊世界，欣賞世界各國民俗團隊的音樂、舞蹈及歌謠，戲水區是活動重點，縣府使用自來水，每小時檢測，確保水質安全。
閉幕中舉行「遊童玩好康抽汽車」抽獎，抽出Suzuki汽車幸運得主序號202408170806來自桃園的石先生，另還抽出iPhone、iPad、飯店住宿券、3D人臉辨識智能電子鎖、智慧廚餘機等家電，總價超過200萬元的獎品，中獎名單將公告在童玩節臉書及官網。
活動最後由縣長林姿妙與議長張勝德一起觸控訂票機，象徵預訂「2025宜蘭國際童玩藝術節門票」，依依不捨道別今年的童玩節，大家相約明年再見。
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