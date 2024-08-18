天災打擊花蓮觀光住房率不到成 侯友宜訪花振興經濟

403地震加上凱米颱風重創花蓮，鐵公路經常因天災路斷，這幾天宜花發生地震，住房率不到1成，許多業者撐不下去關門大吉。為推廣花蓮觀光，新北市長侯友宜今天率團前往花蓮，展開2天1夜市政交流。侯友宜表示，花蓮今年觀光市場需要大家的捧場，除了吃美食，也可多買伴手禮，振興花蓮經濟。

花蓮自從403地震後，鐵公路不時傳出不通消息，7月底的凱米颱風來襲，更讓鐵路封了10天才搶通，期間花蓮往返北部必須走南迴環島一大圈。交通不便導致花蓮觀光市場低迷，超過15家旅宿業者、許多美食店家確定永久歇業，業者感嘆「今年暑假提早結束」。

即使觀光署推出每晚住宿1千元補助，不過住房率仍在1成徘徊，補助經費6、7月只用了1成1左右，甚至有傳出花蓮人上網申請旅宿補助，再賣給民宿，沒有達到觀光效益。

為振興花蓮觀光，侯友宜今天帶領近30名市府與農漁產業人員，搭火車到花蓮，前往花蓮市區著名的金三角商圈展開參訪行程，下午搭船賞鯨、七星潭玩疊石，晚上逛東大門夜市。

侯友宜表示，花蓮碰上地震與颱風，交通不順暢，對於花蓮的觀光是很重大的挑戰；一路走過來很多店家商店生意只有2、3成，旅宿住房率更只有1成多，今年觀光生意真的不好。

侯友宜指出，這趟參訪活動為花蓮行銷，在地有很多小吃店、精緻美食，業者也熱情接待。這次一路吃、一路逛，吃到肚子很飽，還遇到很多新北市民打招呼，希望遊客到花蓮除了吃美食，也可買伴手禮，多捧場花蓮的觀光。