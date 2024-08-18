「卡娜赫拉」現蹤赤科山 花蓮南區兩大農會推金針遊程

花蓮金針花季已登場，今年留花總面積約80公頃，為吸引遊客，玉溪農會邀請「卡娜赫拉」上赤科山，店家更販售聯名商品，有粉絲上山拍照購買；六十石山金針花結合「茶與竹子」農事體驗活動。不過受地震與交通影響，山上遊客稀少，業者喊話，山區路況可以走，歡迎大家多前往賞花。

玉溪地區農會今年與知名卡通人物「卡娜赫拉」合作，在赤科山的金黃花海裡，放置卡娜赫拉的大氣球，可愛模樣令人忍不住拍照打卡。

台灣金針協會秘書李光濱指出，有部分高雄、台北等縣市的遊客為了卡娜赫拉來玩，店家販售吊飾跟御守等相關商品。希望民眾不要上山大量掃貨，在網路上販售聯名商品，對於粉絲很不公平；現在赤科山產業道路有開放，希望大家能到店裡消費，還能欣賞幾乎快開滿的金針花。

玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，去年颱風侵襲，今年遇到地震，赤科山這兩年遊客稀少，尤其今年8月第一周幾乎沒人，到了第三周才有遊客，最大的原因還是交通不便。因此，今年在山上設置卡娜赫拉拍照區，希望透過可愛的IP吸引大家過來。

玉溪農會規劃「賞花專車一日遊體驗活動」，有多種體驗行程可選擇，並搭配農家特色料理，帶領遊客漫遊在金針花田中。蔡宗翰說，現在遊程報名人數還沒滿，歡迎有興趣的民眾上農會官網報名。