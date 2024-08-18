快訊

三重公車司機突自撞中央分隔島 車內一乘客輕傷

幫小孩存股18年賺849萬 他曝「報酬率160%」存股清單

為SRF案槓上中央？ 張善政：扭曲的程序廢除掉 就這個意思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「卡娜赫拉」現蹤赤科山 花蓮南區兩大農會推金針遊程

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮玉溪農會在赤科山的三顆石頭附近放置卡娜赫拉的大氣球，吸引遊客拍照打卡。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉溪農會在赤科山的三顆石頭附近放置卡娜赫拉的大氣球，吸引遊客拍照打卡。圖／花蓮縣政府提供

花蓮金針花季已登場，今年留花總面積約80公頃，為吸引遊客，玉溪農會邀請「卡娜赫拉」上赤科山，店家更販售聯名商品，有粉絲上山拍照購買；六十石山金針花結合「茶與竹子」農事體驗活動。不過受地震與交通影響，山上遊客稀少，業者喊話，山區路況可以走，歡迎大家多前往賞花。

玉溪地區農會今年與知名卡通人物「卡娜赫拉」合作，在赤科山的金黃花海裡，放置卡娜赫拉的大氣球，可愛模樣令人忍不住拍照打卡。

台灣金針協會秘書李光濱指出，有部分高雄、台北等縣市的遊客為了卡娜赫拉來玩，店家販售吊飾跟御守等相關商品。希望民眾不要上山大量掃貨，在網路上販售聯名商品，對於粉絲很不公平；現在赤科山產業道路有開放，希望大家能到店裡消費，還能欣賞幾乎快開滿的金針花。

玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，去年颱風侵襲，今年遇到地震，赤科山這兩年遊客稀少，尤其今年8月第一周幾乎沒人，到了第三周才有遊客，最大的原因還是交通不便。因此，今年在山上設置卡娜赫拉拍照區，希望透過可愛的IP吸引大家過來。

玉溪農會規劃「賞花專車一日遊體驗活動」，有多種體驗行程可選擇，並搭配農家特色料理，帶領遊客漫遊在金針花田中。蔡宗翰說，現在遊程報名人數還沒滿，歡迎有興趣的民眾上農會官網報名。

富里鄉農會總幹事張素華說，六十石山擁有獨特的地形與景觀，每年都會吸引大量遊客上山賞花，今年的金針花季以忘憂大地感謝祭為主題，結合在地「茶與竹子」體驗活動，將富里當地2大特色產業完美結合，打造出全新的觀光體驗。同時規畫「獨家金針忘憂之旅一日遊」體驗活動，帶領遊客體驗竹杖、泥火山豆腐及採果等農事體驗，詳情可至富里鄉農會報名。

花蓮赤科山金針花快開滿，遊客可欣賞金黃花毯。圖／花蓮縣政府提供
花蓮赤科山金針花快開滿，遊客可欣賞金黃花毯。圖／花蓮縣政府提供
受地震與交通不便影響，赤科山遊客不多，農會與業者盼大家到山上賞花。圖／民眾提供
受地震與交通不便影響，赤科山遊客不多，農會與業者盼大家到山上賞花。圖／民眾提供
花蓮赤科山店家販售卡娜赫拉吊飾、御守等相關商品，吸引粉絲搶購。圖／玉溪農會提供
花蓮赤科山店家販售卡娜赫拉吊飾、御守等相關商品，吸引粉絲搶購。圖／玉溪農會提供

赤科山 農會 金針花

延伸閱讀

卡漫玩偶控今夏必追！ 10組up「卡漫人物IP快閃店」把握暑假快衝 加碼可愛「絨毛玩偶館」娃娃買到失心瘋

侯友宜率團訪花蓮振興經濟 將設特產區助拓商機

兌現承諾搭火車到花蓮看鐵路夠不夠安全 卓揆：很平穩還睡著了

「忘憂金針 愛來花蓮」金針花季8月10日開跑 卡娜赫拉再度現身赤科山

相關新聞

礁溪協天廟主委爭議現轉機？ 舊派李清林釋善意 新派吳宏昱願溝通

宜蘭礁溪協天廟主委雙包案，舊派管理委員會選出前副議長李清林接掌新主委後，首先釋出善意，表達願意協商解決問題；新派主委吳宏...

礁溪協天廟主委鬧雙包 舊派爆2度擲聖杯「帝君指示」李清林接主委

礁溪協天廟是宜蘭宗教大廟，香火鼎盛，每年香油錢進帳上億元，第13屆管理委員會改選時新舊派主委鬧雙包，過了4年問題未解，各...

「卡娜赫拉」現蹤赤科山 花蓮南區兩大農會推金針遊程

花蓮金針花季已登場，今年留花總面積約80公頃，為吸引遊客，玉溪農會邀請「卡娜赫拉」上赤科山，店家更販售聯名商品，有粉絲上...

侯友宜率團訪花蓮振興經濟 將設特產區助拓商機

0403地震加上凱米颱風重創花蓮，新北市長侯友宜今天率團前往花蓮展開兩天市政交流，將從庶民經濟、農漁業與觀光旅宿方面，全...

基隆中元祭遊行 拆樑宣傳舉罷免牌子近謝國樑被警隔開

傳承170年的「鷄籠中元祭」，昨晚市區封街進行花車及展演團體大遊行，市區有如不夜城，人山人海。拆樑團體也在遊行過程中發放...

影／中元祭遊行不夜城 謝國樑：基隆正需要消弭惡質的對立

基隆中元祭已邁入第170年，今晚是重頭戲放水燈花車大遊行，百餘宗親隊伍、水燈頭、花車及表演團體在市區封街表演、遊行，並施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。