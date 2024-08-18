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礁溪協天廟主委爭議現轉機？ 舊派李清林釋善意 新派吳宏昱願溝通

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
新派主委吳宏昱因對方釋出善意，願意溝通協商，這是「好事」，盼有助於推動廟務及維護廟譽，圓滿處理化解。記者戴永華／攝影
新派主委吳宏昱因對方釋出善意，願意溝通協商，這是「好事」，盼有助於推動廟務及維護廟譽，圓滿處理化解。記者戴永華／攝影

宜蘭礁溪協天廟主委雙包案，舊派管理委員會選出前副議長李清林接掌新主委後，首先釋出善意，表達願意協商解決問題；新派主委吳宏昱也說，大家若能好好溝通協調是「好事」，其實雙方私下都有交情，如今搞成這樣，真的很可惜。

協天廟是宜蘭數一數二宗教大廟，香火鼎盛，4年前因管理委員會主委改選「鬧雙包」，新舊派多次互告對方，最高法院今年3月判決確認新派吳宏昱主委的身分後，問題還是沒解決，吳宏昱日前還在礁溪鄉農會停車場遭黑衣男子持斧頭攻擊，傷及膝蓋，地方群起譁然，譴責暴力。

舊派李清林曾當過礁溪鄉民代表、代表會副主席、多屆縣議員及第十六、十七屆副議長，這屆參選縣議員未當選，目前擔任議長張勝德特別助理。70幾歲的他是協天廟40幾年資深信徒，在管理委員會中具有聲量地位。

他原本不想介入新舊派主委紛爭，上個月更建議民政處邀集雙方代表好好協商，未料前天當選主委，親上火線成了舊派的當家主角，最近將辦理主委交接。

李清林當選後釋出善意，他說，雙方都來自在地村民，不希望因為紛爭讓村民為難，未來會以廟務及村民權益為重，大家溝通協商解決問題，穩定廟務發展與信徒人心。

新派主委預計8月25日改選，主委吳宏昱曾經表示盼讓更有能力的人出來選，但目前沒人有意願，最後有可能仍是他連任主委。

吳宏昱說，雙方有些人都是好朋友，卻為了廟的事搞成這樣，真艱苦、很可惜，他們從頭到尾都希望好好溝通，對方釋出善意若能協商的話，這是「好事」，有助於推動廟務及維護廟譽，盼能圓滿處理。

礁溪協天廟舊派推舉縣議會前副議長李林清林接掌主委。圖／翻攝臉書
礁溪協天廟舊派推舉縣議會前副議長李林清林接掌主委。圖／翻攝臉書

宜蘭 溝通 議員

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