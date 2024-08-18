礁溪協天廟主委鬧雙包 舊派爆2度擲聖杯「帝君指示」李清林接主委

礁溪協天廟是宜蘭宗教大廟，香火鼎盛，每年香油錢進帳上億元，第13屆管理委員會改選時新舊派主委鬧雙包，過了4年問題未解，各收各的香油錢，雙方互告；第14屆主委最近改選，舊派前天由前副議長李清林接主委，讓人大感意外。地方盛傳，舊派與李清林本人在不同天擲筊請示關聖帝君，都一次聖杯指示由李接舊派主委，事情很巧合。

主祀關聖帝君的礁溪協天廟在2020年改選主委時「鬧雙包」，最高法院今年3月駁回舊派的上訴官司，確認新派吳宏昱主委的身分，原以為此事可就此落幕，但舊派未交出廟印、鑰匙及相關管理文件，新舊派各擁支持者，勢力相當，各收各的香油錢，也互控對方偽造文書、侵占及竊盜等罪。

爭議紛擾傳遍宗教界，影響信眾及廟譽，最近香油錢也減少。縣府民政處上月初找來雙方代表協商，建議新舊派都暫緩選舉，溝通協商出一組人馬出來選，但舊派當時已發文通知召開信徒代表大會，臨時喊停說不過去，舊派照常進入改選，前天經過管理委員選出由前副議長李清林接掌主委，消息傳出，讓地方人士感到意外。

舊派主委簡蒼明說，不希望爭議一再持續下去，10天前他們擲筊請示關聖帝君，帝君指示由前副議長李清林來接，而且擲筊一次就聖杯。李清林表示，日前大家要他接主委，又說是擲筊帝君指示的，他不相信，改選前兩天的清晨4點半，剛開廟門時他就去擲筊請示帝君，結果又是一次就聖杯。

李清林目前擔任議長張勝德特助，香火鼎盛大廟因主委改選鬧得風風雨雨，總是不好，他上月建議民政處出面邀雙方坐下來溝通。李清林說，他原本是保持中立，不想介入，盼雙方好好談化解爭端，如今卻被選上協天廟主委，一切都是無意中，意料之外，如今倘若是帝君指示，他為了地方好，願意努力協商解決問題。