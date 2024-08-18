侯友宜率團訪花蓮振興經濟 將設特產區助拓商機

0403地震加上凱米颱風重創花蓮，新北市長侯友宜今天率團前往花蓮展開兩天市政交流，將從庶民經濟、農漁業與觀光旅宿方面，全力協助花蓮拚經濟。新北也將推出多項支持方案，包括旅遊住宿優惠、協助銷售農產品，並在新北各大活動設立花蓮特產專區拓展商機。侯友宜今天出發前受訪表示，花蓮有需要任何協助，新北市都會全力幫忙。

侯友宜兩天行程，今天上午搭乘火車前往花蓮，先到花蓮具代表性商圈金三角商圈，再到花蓮將軍府1936，下午則會到花蓮港賞鯨，傍晚到七星潭，晚間則到東大門夜市體驗在地美食。

19日行程則是上午先參拜花蓮聖天宮（帝君廟），再到花蓮縣政府舉行交流座談，再到知名花蓮美式液香扁食用餐，最後下午返回新北。

今天出訪，侯友宜帶了農業局長諶錫輝、經發局長何怡明、觀旅局長楊宗珉、新聞局長李利貞，另外新北工商發展投資策進會總幹事謝政達也有同行。

侯友宜出發前受訪表示，花蓮在0403大地震以後，民生經濟與建設都受到嚴重衝擊，前段時間考慮到他們正在做復甦工程與賑災，把活動延到暑假期間再到花蓮拚經濟。

侯友宜說，新北市有很多花蓮人，這次將與庶民經濟、農漁業、觀光旅宿業者交流，希望鼓舞花蓮，先前就與花蓮保持密切合作，只要花蓮有需要都會全力幫忙，也鼓勵新北市民能夠一起前往花蓮，帶動花蓮經濟發展。

近期地震頻傳，侯友宜說，前陣子也發生過凱米颱風與一些地震，大家都希望花蓮平安，也是台灣的福氣，未來包括新北各大活動，也會邀請他們來設攤，互相交流，花蓮平安、經濟再起、民生更好是我們衷心期盼的事情。