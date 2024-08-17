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影／中元祭遊行不夜城 謝國樑：基隆正需要消弭惡質的對立
基隆中元祭已邁入第170年，今晚是重頭戲放水燈花車大遊行，百餘宗親隊伍、水燈頭、花車及表演團體在市區封街表演、遊行，並施放煙火，市區人山人海有如不夜城，晚間11點半移師望海港放水燈。市長謝國樑說，基隆現正需要消弭惡質的衝突與對立，如同象徵漳泉械鬥化干戈為玉帛的中元祭，恢復社會和諧，共存共存。
今晚花車、水燈頭大遊行，由張廖簡姓宗親會打頭陣，各姓宗親的花車、表演團體繞行市區表演，一一通過位在忠一路的主舞台，市長謝國樑、議長童子瑋、立委王正旭等都出席。
謝國樑致詞表示，今晚遊行結束後，水燈頭將移師到八斗子望海巷進行放水燈施放儀式，不僅是對好兄弟的祈福，也象徵來年風調雨順、國泰民安的美好期盼。
謝國樑說，基隆中元祭已邁入第170年，象徵漳泉械鬥化干戈為玉帛，基隆現在也正需要消弭惡質的衝突與對立，恢復社會和諧，共存共存，就如同流傳百年的基隆中元祭，帶給後人的啟示一般，他邀請民眾參與這場傳統與現代交融的文化盛會。
基隆市文化觀光局表示，鷄籠中元祭不僅是基隆最具代表性的民俗活動之一，也是這座城市文化傳承的縮影。昨天迎斗燈活動，今天盛大的放水燈花車遊行和施放水燈頭活動是重頭戲。
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