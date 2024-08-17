東岸商場爭議基市府稱4連勝 NET批曲解、反諷「罷免案已2連敗」

基隆市政府東岸商場爭議，NET（主富公司）不滿市府東岸商場ROT促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議遭財政部駁回，市府稱已4連勝。NET律師陳義文今晚回應，謝市長在罷免案二階通過後，刻意曲解財政部解釋，張冠李戴混淆視聽，無視基隆市民不滿之訴求，反譏罷免已2連敗。

市府發言人呂謦煒今天表示，市府不僅在法律官司已獲得三連勝，財政部的行政審議結果也勝出，可見市府主張從頭到尾都站得住腳，NET僅是不斷地透過各種程序，意圖製造輿論。市府將繼續依法守護基隆市民的財產不被財團侵占，相信多數市民對於這種宛如「贏不了就翻桌」的作為，必定難以苟同，外界因東岸商場案而發起的政治動作，也無法獲得市民認同。

陳義文今晚回應指出，NET當初刊登廣告，列出NET和基隆東岸得標廠商的投標金額、條件，NET投標金額、條件均優於市府的得標廠商，質疑基隆市府的招標結果不符基隆市民的最佳利益，市府說明不符事實。

陳義文說，謝市長在明知罷免案二階段通過後，曲解財政部解釋，惡意以錯誤標題，張冠李戴混淆視聽，以根本不存在之X連勝，掩蓋錯誤假象，無視基隆市民對於謝市長不滿的訴求，希望市長正視問題，停下施政念想，才是對於基隆市民最大的福報。