聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／熱氣球嘉年華倒數計時 隱藏版XR360民眾搶排隊體驗
熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗，大呼「刺激過癮！」
台東大學資訊工程學系學生指出，XR360穿越體驗機是具360度旋轉功能的體驗椅。標榜1台體感椅就是1座遊樂園，讓體驗者穿越進入故事裡，搭熱氣球穿梭在鹿野縱谷天空中。
由數位發展部產業署、財團法人資訊工業策進會及台東大學合作辦理的台東熱氣球嘉年華XR360穿越體驗活動，從7月26日起至8月19日止，已吸引超過5千人次體驗。
全台唯一360度可旋轉的機台，讓眼睛與身體從特別的角度去沉浸熱氣球和東海岸景觀，民眾戴上頭罩後，身體隨著座椅的擺動，猶如身歷其境，非常刺激好玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言