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影／熱氣球嘉年華倒數計時 隱藏版XR360民眾搶排隊體驗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗。記者尤聰光／攝影
熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗。記者尤聰光／攝影

熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗，大呼「刺激過癮！」

台東大學資訊工程學系學生指出，XR360穿越體驗機是具360度旋轉功能的體驗椅。標榜1台體感椅就是1座遊樂園，讓體驗者穿越進入故事裡，搭熱氣球穿梭在鹿野縱谷天空中。

由數位發展部產業署、財團法人資訊工業策進會及台東大學合作辦理的台東熱氣球嘉年華XR360穿越體驗活動，從7月26日起至8月19日止，已吸引超過5千人次體驗。

全台唯一360度可旋轉的機台，讓眼睛與身體從特別的角度去沉浸熱氣球和東海岸景觀，民眾戴上頭罩後，身體隨著座椅的擺動，猶如身歷其境，非常刺激好玩。

熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗。記者尤聰光／攝影
熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗。記者尤聰光／攝影

台東 熱氣球嘉年華

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