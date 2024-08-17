影／熱氣球嘉年華倒數計時 隱藏版XR360民眾搶排隊體驗

熱氣球嘉年華活動將於下周一（19日）閉幕，隱藏在市區影城中的XR360穿越體驗機活動，也將同步結束，民眾把握機會瘋搶排隊體驗，大呼「刺激過癮！」

台東大學資訊工程學系學生指出，XR360穿越體驗機是具360度旋轉功能的體驗椅。標榜1台體感椅就是1座遊樂園，讓體驗者穿越進入故事裡，搭熱氣球穿梭在鹿野縱谷天空中。

由數位發展部產業署、財團法人資訊工業策進會及台東大學合作辦理的台東熱氣球嘉年華XR360穿越體驗活動，從7月26日起至8月19日止，已吸引超過5千人次體驗。