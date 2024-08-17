快訊

濺巨大水花！法航展特技飛機突俯衝墜海 飛行員喪命

直播／第二屆500碗小吃派對市集實況 小編帶逛視吃

遭愛徒黃子佼性醜聞波及 張小燕首度公開露面受訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜縣府代管碧候溫泉但明年誰接手是大問題 地方人士曝成燙手山芋原因

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭碧候溫泉明年7月委託管理到期，縣府擬交還南澳鄉公所，公所也還要開會決定是否接管。圖／縣府提供
宜蘭碧候溫泉明年7月委託管理到期，縣府擬交還南澳鄉公所，公所也還要開會決定是否接管。圖／縣府提供

宜蘭南澳鄉碧候溫泉目前由縣府代管，原本委外，去年委外廠商終止合約，回歸縣府經營，1年間赤字近600萬元，由於明年代管期限將屆，縣府盼回歸鄉公所經營，日前也發出徵才通知，徵求2名部落村民擔任管理人員。鄉公所表示，會再開會是否接手，若接手可能採委外經營。

碧候溫泉位於碧候村，2007年南澳鄉公所開始向中央爭取經費建置園區，2019年3月完工，占地1.7公頃，包含露天SPA池、露天男女湯、家庭式湯屋等；當時協調由縣府代管3年，從2022年到2025年7月，縣府原本委外管理，廠商與地方衝突不斷，6月終止合約，回歸縣府管理。

工商旅遊處指出，明年7月代管時間到期，將交還南澳鄉公所管理。縣府月初發公文，徵求2名男性管理人員，月薪2萬7470元，雇用期6個月；徵求人員限定碧候村民且具有比亞豪部落身分，既符合部落建議增加當地工作機會，也有利於明年7月交還公所的作業。

碧候溫泉去年遊客數4萬5000餘人，收入136萬元，但支出732萬元，赤字596萬元。工旅處遊憩管理科表示，主因可能還是碧候溫泉地處偏遠，遊客較不易到達；凱米颱風來襲時碧候溫泉聯外道路中斷，目前仍只有單向通行，不建議進入，園區也還在休園中。

鄉公所文化觀光課表示，是否接手要開會決議，由於園區仍在休園，公所會擇期再與部落等相關單位開會，若要接手可能傾向委外經營的形式。

地方人士坦言，碧候溫泉現在猶如燙手山芋，縣府經營1年虧600萬元，公所預算更少，怎麼會想接手繼續虧？至於委外經營，之前的廠商原本打算結合露營區，屢遭檢舉關閉露營區，單做溫泉沒辦法回本，加上跟地方衝突不斷主動終止合約，要再找新的廠商不容易。

碧候溫泉聯外產業道路在凱米颱風時中斷，目前僅能單向通行，持續休園中。圖／縣政府提供
碧候溫泉聯外產業道路在凱米颱風時中斷，目前僅能單向通行，持續休園中。圖／縣政府提供

南澳 宜蘭 月薪 溫泉 露營區

延伸閱讀

台式監獄生活教化藝文技訓展售會 宜蘭登場

07:35花蓮外海規模6.3地震 台鐵部分路段降速恐延誤

規模5.7！宜蘭近海地震撼台灣 國科會：三大科學園區正常運作

影／宜蘭地震全台有感 氣象署：未來一周防規模4.5以上餘震

相關新聞

宜縣府代管碧候溫泉但明年誰接手是大問題 地方人士曝成燙手山芋原因

宜蘭南澳鄉碧候溫泉目前由縣府代管，原本委外，去年委外廠商終止合約，回歸縣府經營，1年間赤字近600萬元，由於明年代管期限...

基隆東岸商場爭議市府第4勝 NET對微風得標異議申訴遭駁回

基隆市政府東岸商場爭議，NET（主富公司）不滿市府東岸商場ROT促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議，財政部1...

影／台東阿美族豐年祭辦抓豬 東港鎮長打趣：還是習慣抓魚

台東原住民豐年慶典持續舉行，今天關山鎮阿美族5個部落聯合豐年祭登場，上千族人熱鬧共襄盛舉，縣長饒慶鈴也下場與族人同歡。受...

花蓮「會長高自行車道」地震封閉2年 下周起分階段開放

花蓮南區因板塊擠壓「會長高」的玉富自行車道極富特色，因918地震受損封閉近2年，遊客敲碗期待。縱管處協助玉里鎮公所爭取經...

鄉親鄉情／古尚豐愛生物友善捕蜂蛇

台東大學運動休閒學系畢業的古尚豐熱愛鑽研生物，服役後選擇留在台東，投入捕蜂捉蛇行業，入行雖不到1年，卻已是達人，有次捉蛇...

花蓮搖不停觀光低迷 交長視察盼振興加碼鼓勵旅遊

花蓮0403地震後觀光持續低迷，儘管中央推出每人1000元住宿補助，但颱風、地震夾擊衝擊旅遊信心，暑期住宿率不到2成。交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。