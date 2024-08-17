宜縣府代管碧候溫泉但明年誰接手是大問題 地方人士曝成燙手山芋原因

宜蘭南澳鄉碧候溫泉目前由縣府代管，原本委外，去年委外廠商終止合約，回歸縣府經營，1年間赤字近600萬元，由於明年代管期限將屆，縣府盼回歸鄉公所經營，日前也發出徵才通知，徵求2名部落村民擔任管理人員。鄉公所表示，會再開會是否接手，若接手可能採委外經營。

碧候溫泉位於碧候村，2007年南澳鄉公所開始向中央爭取經費建置園區，2019年3月完工，占地1.7公頃，包含露天SPA池、露天男女湯、家庭式湯屋等；當時協調由縣府代管3年，從2022年到2025年7月，縣府原本委外管理，廠商與地方衝突不斷，6月終止合約，回歸縣府管理。

工商旅遊處指出，明年7月代管時間到期，將交還南澳鄉公所管理。縣府月初發公文，徵求2名男性管理人員，月薪2萬7470元，雇用期6個月；徵求人員限定碧候村民且具有比亞豪部落身分，既符合部落建議增加當地工作機會，也有利於明年7月交還公所的作業。

碧候溫泉去年遊客數4萬5000餘人，收入136萬元，但支出732萬元，赤字596萬元。工旅處遊憩管理科表示，主因可能還是碧候溫泉地處偏遠，遊客較不易到達；凱米颱風來襲時碧候溫泉聯外道路中斷，目前仍只有單向通行，不建議進入，園區也還在休園中。

鄉公所文化觀光課表示，是否接手要開會決議，由於園區仍在休園，公所會擇期再與部落等相關單位開會，若要接手可能傾向委外經營的形式。