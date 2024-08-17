基隆東岸商場爭議市府第4勝 NET對微風得標異議申訴遭駁回

基隆市政府東岸商場爭議，NET（主富公司）不滿市府東岸商場ROT促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議，財政部15日駁回NET的異議，判定NET認為基市府違反申請須知損及其權益，只是NET主觀見解且欠缺客觀事證，不足採信，申訴無理由，市府對該促參案的範圍以及決議應予維持。

NET主張市府應提出促參案中財務計畫部分評分結果，應查證甄審程序評分不公部分。財政部說明，依「最有利標評選辦法」，各出席委員之評分或序位評比表為應保守秘密資料，市府不予提供並無不妥。

NET認為他們在財務計畫部分評比應得高分，但財政部打臉，僅憑NET提供資料，並不能證明其在該項目應得最高分，且此部分應該是甄審委員的專業經驗及判斷，所以無法進而推論甄審結果對NET不公平。

針對NET主張其對增建建物有所有權，市府卻將該部分納入促參範圍，轉租給微風，可能有違法疑慮。財政部認為，若NET對促參合約範圍有疑慮，最晚應於法定異議期限112年12月31日，但因放假日延至113年1月2日前提出，NET卻遲至113年1月24日才提出，已逾法定異議期間，市府以逾期為由不予受理，財政部也支持市府的處理結果。

市府發言人呂謦煒今天表示，市府不僅在法律官司已獲得三連勝，財政部的行政審議結果也勝出，可見市府主張從頭到尾都站得住腳，NET僅是不斷地透過各種程序，意圖製造輿論。市府將繼續依法守護基隆市民的財產不被財團侵占，相信多數市民對於這種宛如「贏不了就翻桌」的作為，必定難以苟同，外界因東岸商場案而發起的政治動作，也無法獲得市民認同。