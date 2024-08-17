影／台東阿美族豐年祭辦抓豬 東港鎮長打趣：還是習慣抓魚

台東原住民豐年慶典持續舉行，今天關山鎮阿美族5個部落聯合豐年祭登場，上千族人熱鬧共襄盛舉，縣長饒慶鈴也下場與族人同歡。受邀參加並體驗抓豬的屏東縣東港鎮長黃禎祥打趣說，「他們靠海，還是習慣抓魚啦！」

「很特別的體驗，他看到原民對文化傳承的堅定和用心。」黃禎祥說，雖然東港以靠海維生，但至今一樣延續保留傳承漁業文化精神，這和台東原民有相同核心價值，他初次體驗阿美族的豐年祭，感受族人滿滿的熱情，很棒。

2年舉辦一次的關山鎮阿美族聯合豐年祭，今年由電光部落輪值，上千名族人穿著傳統服飾群聚在親水公園原住民文化廣場，由鎮長彭成豐主持活動，包括饒慶鈴、黃禎祥、原民會副主委杜張梅莊及中央和地方民代等來賓出席。

活動開幕由大會總頭目張萬生帶領8名青年衛士進場，與德高、新福及隆興3個部落頭目進行祈福儀式。並在鳴放傳統竹砲後，再廣場中央進行千人大會舞，揭開豐年祭慶典各項精彩活動，其中有傳統狩獵文化的抓豬比賽。

今年抓豬特別安排所有來賓下場抓豬，饒慶鈴穿著輕便服裝親自體驗，黃禎祥也來參一腳，但豬隻奔跑速度快，要碰觸到奔跑的豬隻，每個來賓跑得非常用力，觀看的民眾高喊加油聲，縣場一片歡樂聲。

「抓到的豬當然要分享給部落啊！」參與抓豬的青年飛燕說，他們抓到的有超過200斤，處理好要煮湯、烤肉都可以，大家玩得開心、吃得爽就好。另族人說，抓豬考驗默契、技巧，1個人是很難完成任務。

彭成豐表示，關山鎮阿美族傳統文化需要不斷的傳承，藉由豐年祭的辦理，讓北漂的青年朋友瞭解各部落傳統文化，代代延續下去。除傳統歌舞表演外，還有滾輪胎、撒網、負重接力及鋸木等傳統技能競賽。