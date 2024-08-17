台東縱谷好米出現瘤野螟為害 專家籲注意防範

台東縱谷池上鄉、關山鎮水稻近日發生「瘤野螟」為害，專家呼籲儘早防治，避免疫情擴大。

農業部台東區農業改良場昨天貼出公告，台東區農業改良場近日監測水稻病蟲害發生狀況，監測到關山鎮與池上鄉等地部分田區發現瘤野螟為害食痕，池上鄉部分較早插秧之有機水稻田區發現「稻黑椿象」為害，籲請農民密切注意防範。

台東農改場表示，瘤野螟族群密度高時會嚴重影響水稻生長。防治瘤野螟應掌握初齡及2齡幼蟲時，尚無法將成熟水稻葉片縱捲成苞，此階段的幼蟲較容易以藥劑來撲殺。成蛾發生盛期後1週施藥防治能達到最佳的防治效果。

稻黑椿象曾於關山鎮有機水稻田區大面積為害並造成產量劇減，今年度第1期作於池上鄉現蹤，所幸經通報且為害嚴重田區於台東農改場協助防治後，產量未受影響。

但近期於池上鄉監測第2期水稻病蟲害發現，部分較早插秧田區已出現白色橫條點狀與稻葉末端枯萎捲曲之稻黑椿象典型為害狀，籲請農友密切注意防範。