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長輩護身符 立委陳瑩爭取東海岸試辦智慧手環

中央社／ 台東縣17日電

守護偏鄉長輩，立委陳瑩向衛福部爭取東海岸長輩配戴智慧手環，可對失智長輩設定安全圍籬防範走失，還有SOS緊急救援系統，也能透過健康數據提供適當醫療轉介服務。

衛生福利部台東醫院成功分院15日開始試辦「科技結合長者照顧」計畫，讓成功鎮、長濱鄉長輩選擇是否配戴智慧手環。

民進黨立法委員陳瑩今天接受中央社記者訪問表示，她上屆任期內，在立法院推動「科技結合長者照顧」政策，讓長輩試戴智慧手環，繼花蓮縣豐濱鄉後，台東縣成功鎮、長濱鄉也開始試辦。

她說，衛福部政務次長林靜儀稱這種智慧手環是長輩「護身符」，對原鄉來說，一點也不為過。豐濱鄉試辦期間，曾協助84歲獨居患有心臟疾病的ina送醫，因為ina心臟病突然發作，無法撥打電話求救，最後因為按下智慧手環的「緊急呼叫」功能，健康人員及時趕到現場協助就醫。

智慧手環可以偵測心跳，長輩就算沒攜帶手機、記不得電話，只要按下按鈕即可透過衛星定位發送求救訊號，是相當重要的救命工具。

陳瑩說，這計畫可大幅減輕照顧者的負擔，是社區健康營造透過科技應用的延伸，為期2年，總經費約新台幣3500萬元，可供1200名長者受惠，，如今已有約800人願意戴上，顯示相當踴躍，未來她會努力爭取擴及所有原鄉。

負責執行這計畫的衛福部台東醫院表示，這計畫由健康專責人員，透過雲端掌握每名長者的健康數據，並進一步協助資源轉介，包含長期照顧、延緩失能以及醫療轉介。

智慧手環配有GPS定位，對於防範長輩走失相當重要，可設定安全圍籬，超出安全範圍將通知專責人員，儘早介入了解長輩狀況。另外手錶亦有SOS緊急救援系統，並有24小時勤務中心可協助長者。

台東醫院表示，對於偏鄉地區來說，這樣的創新應用不僅能夠改善醫療資源不足問題，也促進長照服務資源拓展，為偏鄉長者營造一個友善社區，讓科技真正服務於人，也使政府資源可以真正公平落實照顧在偏鄉長者。

偏鄉 台東 長輩

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