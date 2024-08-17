花蓮「會長高自行車道」地震封閉2年 下周起分階段開放

花蓮南區因板塊擠壓「會長高」的玉富自行車道極富特色，因918地震受損封閉近2年，遊客敲碗期待。縱管處協助玉里鎮公所爭取經費並施工，近日將完成，因還需配合台9線拓寬工程，下周先開放到樂合防汛道路，明年底全段開放。

玉富自行車道全長10公里，原本是玉里站的舊東線鐵道，以玉里火車站為起點，終點在富里鄉東里鐵馬驛站。

沿線除了平疇沃野的田野景觀，最大的特色是途中經過橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊的舊玉里鐵橋，因受到板塊擠壓，每年長高2到3公分，不僅在地民眾喜歡到此騎單車、散步、慢跑，也常有遊客專程到訪體驗獨特的「會長高」的自行車道。

前年9月18日台東地震，舊玉里鐵橋嚴重受損，橋面板偏移、鋪面扭曲變形，橋墩位移，止震塊、橋台都有龜裂現象，有落橋風險，已封閉禁止進入。

因管理單位玉里鎮公所人力有限，花東縱谷國家風景區管理處協助向中央爭取預算，代辦工程規畫設計及施工，去年7月開工，除了修復震損部分，也強化防震能力。

縱管處長郭振陵說，舊玉里鐵橋修復工程由行政院搶災經費支應，約5000萬元，上月已完工，縱管處同步斥資約1500萬元更新鋪面及護欄，下周就可開放通行。